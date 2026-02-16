Άρης: Πανέτοιμος για το Final 8 αλλά με αμφίβολο τον Μήτρου-Λονγκ

Με τη συμμετοχή του Ελάιζα Μήτρου-Λονγκ να παραμένει αμφίβολη, ολοκλήρωσε σήμερα την προετοιμασία του ο Άρης για τον αυριανό νοκ άουτ προημιτελικό αγώνα του Final 8 του Κυπέλλου με το Μαρούσι (17/2, 17:00).

Ο διεθνής γκαρντ εξακολουθεί να έχει ενοχλήσεις στη γάμπα, πρόβλημα το οποίο απέκτησε στο τελευταίο ευρωπαϊκό ματς των «κιτρινόμαυρων» με την Κλουζ (11/2) και η παρουσία του στο πλάνο του Ίγκορ Μίλιτσιτς θα αποφασιστεί, ουσιαστικά, την τελευταία στιγμή.

«Έχει κάνει κάποιες θεραπείες, σήμερα στην προπόνηση πήρε κάποια σουτ. Είναι μια απόφαση που θα παρθεί αύριο, ελπίζουμε για το καλύτερο. Φροντίζουμε αρκετά καλά τους παίκτες μας και έχουμε ένα υψηλού επιπέδου ιατρικό επιτελείο.

Θέλουμε να εξαντλήσουμε κάθε πιθανότητα για να αγωνιστεί, χωρίς όμως να ρισκάρουμε το οτιδήποτε», σχολίασε ο τεχνικός του Άρη για τον Μήτρου-Λονγκ , μιλώντας σήμερα στη media day ενόψει της αυριανής αναμέτρησης.

Για τη μάχη με το Μαρούσι ο Ίγκορ Μίλιτσιτς επισήμανε: «Έχουμε ένα παιχνίδι αύριο με αντίπαλο το Μαρούσι και είναι το μόνο που σκεφτόμαστε.

Πρόκειται για αντίπαλο που κέρδισε στον πρώτο γύρο του πρωταθλήματος και είναι το μοναδικό πράγμα που έχουμε στο μυαλό μας. Δεν μπορούμε να κοιτάμε δύο βήματα μπροστά.

Πάντα το πρώτο βήμα σε τέτοιες διοργανώσεις είναι και το πιο σημαντικό. Πιστεύω πως είμαστε έτοιμοι, η ομάδα μου έχει ξεκουραστεί και έχουμε προετοιμαστεί καλά γι’ αυτόν τον προημιτελικό».

Ερωτηθείς για το αν η επικράτηση στο πρωτάθλημα επί του Παναθηναϊκού κρατάει το όνειρο «ζωντανό» για την κατάκτηση του Κυπέλλου, απάντησε: «Δεν έχουμε μπροστά μας ακόμη τον Παναθηναϊκό σαν αντίπαλο.

Θέλουμε να νικάμε σε κάθε παιχνίδι και πιστεύουμε ότι μπορούμε να το κάνουμε. Παίζουμε ποιοτικό μπάσκετ. Το πιο σημαντικό, όμως, παιχνίδι το έχουμε μπροστά μας και είναι αυτό με το Μαρούσι, προκειμένου να κρατήσουμε το όνειρο ζωντανό».

Κατέληξε ο Μίλιτσιτς επισημαίνοντας: «Το Κύπελλο είναι μία διοργάνωση την οποία εκτιμούμε και σε καμία περίπτωση δεν την υποβαθμίζουμε. Έχω κερδίσει το κύπελλο σε πολλές χώρες.

Είναι ένα παιχνίδι που όλα είναι πιθανά. Δεν είναι σαν τα playoffs που πρέπει να κερδίσεις τις καλύτερες ομάδες με τα υψηλότερα μπάτζετ πολλές φορές, προκειμένου να προκριθείς.

Όλα είναι πιθανά σε ένα μόνο παιχνίδι και είναι κάτι που μου αρέσει πολύ. Η ομάδα έχει προετοιμαστεί τακτικά για διαφορετικές καταστάσεις. Ο Άρης στο παρελθόν έχει κατακτήσει το Κύπελλο πολλές φορές. Θα δώσουμε τον καλύτερο μας εαυτό και θα δούμε που θα μας οδηγήσει».

Για το αυριανό παιχνίδι, εκπροσωπώντας τους παίκτες του Άρη, δηλώσεις έκανε ο Στέλιος Πουλιανίκης. Ο Έλληνας γκαρντ είπε: «Βλέπουμε κάθε παιχνίδι ξεχωριστά και παλεύουμε σε κάθε ένα από αυτά δυνατά.

Στα νοκ άουτ ματς πρέπει να περιμένεις τα πάντα. Περιμένουμε μια πολύ δυνατή αναμέτρηση, το Μαρούσι διαθέτει έμπειρους παίκτες. Προσπαθώ σε κάθε παιχνίδι να βοηθώ την ομάδα.

Στον τελευταίο αγώνα (για το πρωτάθλημα με τη Μύκονο), χρειάστηκε να κάνω το κάτι παραπάνω, λόγω κάποιων απουσιών και χαίρομαι που βγήκα μπροστά. Είχαμε πολλά ταξίδια το τελευταίο διάστημα, ο μήνας αυτός είναι λίγο δύσκολος, αλλά έχουμε ρυθμό αγώνων».