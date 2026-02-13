MENOY

Απαγόρευση μετακίνησης φιλάθλων του Άρη για τον αγώνα με τον Βόλο στο Πανθεσσαλικό

Φωτογραφία: Intime
|
THESTIVAL TEAM

Στην απαγόρευση της οργανωμένης μετακίνησης φιλάθλων του Άρη στον Βόλο -για τον αυριανό αγώνα της της 21ης αγωνιστικής της Super League 1 με την τοπική ομάδα- προχώρησε η Ελληνική Αστυνομία.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, η απαγόρευση πραγματοποιείται έπειτα από απόφαση του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού και γίνεται για λόγους διαφύλαξης της δημόσιας τάξης και ασφάλειας.

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

“Από την Γενική Περιφερειακή Αστυνομική Διεύθυνση Θεσσαλίας ανακοινώνεται ότι, σύμφωνα με απόφαση που εκδόθηκε από το Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, απαγορεύεται η οργανωμένη μετακίνηση των φιλάθλων της Π.Α.Ε. ΑΡΗΣ, κατά τη διεξαγωγή του ποδοσφαιρικού αγώνα της 21 ης αγωνιστικής της SUPER LEAGUE 1, αγωνιστικής περιόδου 2025 – 2026, μεταξύ των ομάδων «Π.Α.Ε. ΒΟΛΟΣ Ν.Π.Σ. – Π.Α.Ε. ΑΡΗΣ», ο οποίος θα διεξαχθεί το Σάββατο 14 Φεβρουαρίου 2026 και ώρα 20:00’, στο Πανθεσσαλικό Στάδιο Βόλου, για λόγους διαφύλαξης της δημόσιας τάξης και ασφάλειας”.

Άρης Βόλος

