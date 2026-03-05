Βυθίστηκε αλιευτικό σκάφος στη Χαλκιδική

Ένα αλιευτικό σκάφος βυθίστηκε σε θαλάσσια περιοχή της Χαλκιδικής.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση του Λιμενικού, τις πρωινές ώρες σήμερα, ενημερώθηκε η Λιμενική Αρχή των Νέων Μουδανιών για τη βύθιση ενός αλιευτικού (Α/Κ) σκάφους στη θαλάσσια περιοχή μεταξύ Καλυβών και Γερακίνης του Δήμου Πολυγύρου Χαλκιδικής.

Στελέχη της Λιμενικής Αρχής των Νέων Μουδανιών μετέβησαν στο σημείο με Περιπολικό όχημα Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ., ενώ ενημερώθηκε ο αρμόδιος φορέας για την οριοθέτηση και σήμανση του χώρου, καθώς και ο ιδιοκτήτης του σκάφους για την άμεση ανέλκυσή του Α/Κ.

Προανάκριση διενεργείται από το Β’ Λιμενικό Τμήμα Νέων Μουδανιών του Κεντρικού Λιμεναρχείου Θεσσαλονίκης, ενώ από συμβάν δεν παρατηρήθηκε θαλάσσια ρύπανση.