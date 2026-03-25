“Βρες λογιστή γιατί ο άλλος είναι φυλακή”: Οι νέοι διάλογοι του κυκλώματος των διάσημων που εξαπάτησε τον ΕΦΚΑ

Τον τρόπο με τον οποίο λειτουργούσε το κύκλωμα από μοντέλα, επιχειρηματίες, TikTokers και πρώην παίκτες reality που έστησαν απάτη εκατομμύριων σε βάρος του ΕΦΚΑ αποτυπώνουν οι νέοι διάλογοι που έρχονται στο φως της δημοσιότητας,

Σε μια από τις συνομιλίες που περιλαμβάνονται στη δικογραφία που σχηματίστηκε από την ΕΛΑΣ, ένας λογιστής και ένας «αχυράνθρωπος» αναζητούν τρόπους για εικονική ασφάλιση ενώ στη συζήτηση αποκαλύπτεται και ο ρόλος που έπαιζαν οι λογιστές στο κύκλωμα της απάτης που άφησε πίσω του ζημία 31 εκατομμύριων ευρώ για το Δημόσιο.

Παράλληλα σε έναν δεύτερο διάλογο αποτυπώνεται η «άμυνα» που είχαν ετοιμάσει τα μέλη του κυκλώματος σε περίπτωση που εντοπίζονταν από την αστυνομία.

Υπενθυμίζεται ότι η εξάρθρωση της εγκληματικής οργάνωσης έγινε τη Δευτέρα (23/3) σε ευρεία κλίμακας επιχείρηση από αστυνομικούς της υποδιεύθυνσης δίωξης οικονομικών εγκλημάτων, με τη συνδρομή αστυνομικών της υποδιεύθυνσης ειδικών δράσεων σε διάφορες περιοχές της Αττικής.

Οι αστυνομικοί προχώρησαν σε 22 συλλήψεις και σε βάρος τους σχηματίσθηκε δικογραφία για βαρύτατα αδικήματα ενώ στη δικογραφία περιλαμβάνονται ακόμη 20 άτομα

«Δεν ξέρεις κανένα άλλο λαμόγιο;»

Ενδεικτική είναι η παρακάτω συνομιλία μεταξύ ενός λογιστή και ενός «αχυρανθρώπου» κατά την οποία ο «αχυράνθρωπος» αναζητά τρόπο για εικονική ασφάλιση.

Λογιστής: Τι θες; Έλα ρε.

Αχυράνθρωπος: Ποια από τις εταιρίες που έχεις είναι ενεργή, να κάνουμε μια πρόσληψη;

Λογιστής: Όλες οι εταιρίες μου ενεργές είναι ρε.

Αχυράνθρωπος: Ναι το ξέρω. Γι’ αυτό δεν έχουμε τραπεζικούς λογαριασμούς γιατί δεν έχουμε στείλει τα χαρτιά.

Λογιστής: Ααα.

Αχυράνθρωπος: Δεν έχουμε κάνεις δηλώσεις. Ναι, ενεργές είναι.

Λογιστής: Ενεργές είναι, αλλά αφού ο άλλος ο μ@λ@κ@ς μπήκε φυλακή.

Αχυράνθρωπος: Εε εμένα τι μου το λες.

Λογιστής: Άσε, γ….σε τα. Βρήκες λογιστή;

Αχυράνθρωπος: Τι;

Λογιστής: Βρήκες λογιστή λέω για τις υπογραφές;

Αχυράνθρωπος: Όχι.

Λογιστής: Βρες λογιστή γιατί ο Μ. είναι φυλακή. Και οι άλλη που υπογράφει για λογαριασμό του θέλει τρία κατοστάρικα στο λογαριασμό. Μας έχει ξεφραγκιάσει.

Αχυράνθρωπος: Καλά δεν ξέρεις κανένα άλλο λαμόγιο εσύ;

Λογιστής: Όχι ρε, κανένας δεν υπογράφει. Έχω τρελαθεί. Πάω και δίνω τρία κατοστάρικα, και δύο στον ισολογισμό πέντε, για να μπορέσω να εμφανίσω τώρα από τις διακόσιες εταιρίες που έχω ανεβάσει, τις είκοσι, τριάντα. Και πρόσληψη τι θες να κάνεις αφού έχουμε εμείς εταιρία με πρόσληψη, θα σου κάνω εγώ την πρόσληψη, να μου δώσεις τα λεφτά.

Αχυράνθρωπος: Άμα ήταν να πληρώσω τα λεφτά ρε μ…κα δεν θα σε έπαιρνα τηλέφωνο.

«Και να έρθουν να ρωτήσουν, δεν έχουμε εμφανιστεί ποτέ στο μαγαζί»

Ενδιαφέρον παρουσιάζει και η συνομιλία μεταξύ δύο εμπλεκόμενων επιχειρηματιών στην οποία εκφράζουν την ανησυχία τους για πιθανό έλεγχο των Αρχών.

Επιχειρηματίας 1: Ακούς;

Επιχειρηματίας 2: Τι έγινε ρε;

Επιχειρηματίας 1: Δεν ξέρω έκλεισε.

Επιχειρηματίας 2: Ρε είναι δεδομένο, αυτούς, μα είναι, είναι μαθηματικά ρε μ…κα. Αυτοί οι άνθρωποι, δεν μας γνωρίζουνε.

Επιχειρηματίας 1: Ναι, ναι.

Επιχειρηματίας 2: Ποιους γνωρίζουνε; Αυτούς. Άρα, αν πιεστούνε, θα κατονομαστούν αυτοί.

Επιχειρηματίας 1: Ναι, αλλά μπορεί να σας καλέσει ο Λ., και να πει να ‘τοι. Φυσικά μετά πάει αλλού, αλλά.

Επιχειρηματίας 2: Ρε μ…..κα, δεν.

Επιχειρηματίας 1: Σου λέω.

Επιχειρηματίας 2: Δεν υπάρχει καμία συσχέτιση, ρε μ…..κα. Και να έρθουν να ρωτήσουνε στο προσωπικό, δεν έχουμε εμφανιστεί ποτέ στο μαγαζί. Πώς θα πει εμάς; Ποιοι είμαστε;

Επιχειρηματίας 1: Ναι, ναι.

Επιχειρηματίας 2: Εγώ, εγώ θα πω το λογιστήριο πλήρωνα.

Επιχειρηματίας 1: Ναι, ναι.

Επιχειρηματίας 2: Δεν ξέρω ποιος είναι αυτός. Δεν ξέρω τι κάνει.

Επιχειρηματίας 1: Ναι, ναι, ναι.

Επιχειρηματίας 2: Εμένα ήρθε αυτός, μου είπε δώσε μου τρεις χιλιάδες και θα στα ‘χω όλα έτοιμα.

Επιχειρηματίας 1: Ναι.

Επιχειρηματίας 2: Ήμουν αφελής, του ‘δωσα τρεις χιλιάδες. Να τες οι αποδείξεις, να τα όλα. Βρείτε τους.

Επιχειρηματίας 1: Ναι, ναι, σίγουρα.

Επιχειρηματίας 2: Όπως επίσης εντάξει είπε και ο, είπε ο Α λέει ότι και καλά στην Ε θα της πούμε ότι, βρείτε τη λύση γιατί εσείς είσαστε οι αρμόδιοι, εσείς πληρώνεστε, γιατί και εμείς θα κάνουμε ό,τι πρέπει για να προστατευτούμε, για να τους δώσουμε να καταλάβουνε και μπροστά στο δικηγόρο ό,τι αν χρειαστεί θα τους δώσουμε.

Επιχειρηματίας 1: Ναι, ναι.

Επιχειρηματίας 2: Για να τελειώνει και η υπόθεση δηλαδή, να μην παίζεται και αυτό το κρυφτό.

Επιχειρηματίας 1: Εντάξει.

Επιχειρηματίας 2: Απλά θεωρώ ότι κάποια στιγμή, ειδικά ο Λ θα είχε πετάξει κάτι στον αέρα να πει κάποιον δεν τον ευρίσκω, τον ψάχνω και σου λέω κάτι θα πέταγε, δεν μπορεί να το πήγαινε καντήλι, να το πάει καντήλι τώρα από το Σάββατο, σήμερα Τρίτη, τρεις μέρες ότι ναι, ναι, ναι, υπάρχει, ναι ότι ναι υπάρχει όχι ότι θα πάει, ναι υπάρχει.

Επιχειρηματίας 1: Ναι. Εεε.

Επιχειρηματίας 2: Γιατί αυτό είναι το βασικό, να υπάρχει και μετά να πάει.

Επιχειρηματίας 1: Ρε φίλε αν ήμουν εγώ τα δύο κακά απλά που βλέπω ως τέτοιο είναι μην φτάσετε σε σημείο αυτό που λες ε να’ ρθούνε εδώ. Για το προσωπικό. Και το δεύτερο μην εεεε αυτό ξέρεις με τα ένσημα μετά και τρέχουμε με όλους αυτούς.

Επιχειρηματίας 2: Δεν νομίζω.

Επιχειρηματίας 1: Γιατί ξέρεις τα κοιτάνε πλέον, δεν είναι. Δηλαδή τώρα που δεν έχει μπει ο τελευταίος μήνας, ήρθε ένας και μου το ‘πε ήδη.

Επιχειρηματίας 2: Μμ.

Επιχειρηματίας 1: Πριν είκοσι μέρες.

Επιχειρηματίας 2: Δεν νομίζω ότι μπορεί να γίνει το παρελθοντικό κομμάτι.

Επιχειρηματίας 1: Ναι.

Επιχειρηματίας 2: Ναι, οκ. Δεν νομίζω ότι, το θεωρώ λίγο ακραίο να γίνει.

Επιχειρηματίας 1: Αχα. Να δούμε.

Πηγή: protothema.gr