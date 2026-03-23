Βουλιαγμένη: Σταμάτησε η επιχείρηση διάσωσης για τον δύτη – Σχεδιάζεται νέα για τον ασφαλή απεγκλωβισμό του

Από το σημείο που χάθηκε ο δύτης στα Λιμανάκια Βουλιαγμένης δεν γίνεται καμιά επιχείρηση μέχρι αυτήν την ώρα, σήμερα Δευτέρα (23/03).

Πρόκειται για μια αρκετά δύσκολη επιχείρηση και αυτή τη στιγμή βρίσκεται στο στάδιο της προετοιμασίας. Δεν υπάρχει ενεργή επιχείρηση στο σημείο, σύμφωνα με πληροφορίες του Λιμενικού.

Επιπλέον, γίνεται η απαραίτητη προετοιμασία ώστε να εντοπιστεί ο δύτης και να πραγματοποιηθεί ο απεγκλωβισμός του στη Βουλιαγμένη με ασφάλεια.

Στις χθεσινές έρευνες συμμετείχαν ομάδα υποβρυχίων αποστολών με ειδικό όχημα, περιπολικό σκάφος του Λιμενικού, η Ελληνική Ομάδα Διάσωσης, ιδιωτικό καταδυτικό συνεργείο και το ΕΚΑΒ.

Όσον αφορά την επανέναρξη των επιχειρήσεων, δεν υπάρχει ακόμη σαφής εικόνα. Οι έρευνες ενδέχεται να ξεκινήσουν μέσα στην ημέρα ή και αύριο, καθώς απαιτείται περαιτέρω προετοιμασία.

Το χρονικό του ατυχήματος στα Λιμανάκια

Ο 34χρονος δύτης αγνοείται από χθες το μεσημέρι της Κυριακής (22/03) όταν ο φίλος του με τον οποίο έκαναν την κατάδυση σε ένα αρκετά δύσκολο και απαιτητικό σημείο, κατάφερε να βγει στην επιφάνεια και να καλέσει κατευθείαν για βοήθεια. Δεν είναι όμως η πρώτη φορά που κάποιος χάνεται μέσα σε αυτό το πηγάδι, με αυτό να κουβαλάει μία «σκοτεινή» ιστορία και να είναι γνωστό σαν «Το Πηγάδι του Διαβόλου».

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 34χρονος άνδρας είναι πιλότος και έμπειρος στις καταδύσεις. Το σημείο απέχει λίγα μέτρα από την ακτή στη Βουλιαγμένη και περιλαμβάνει ένα γνωστό θαλάσσιο πηγάδι βάθους περίπου 28 μέτρων, με σημεία που θυμίζουν σπηλιές και ισχυρά υπόγεια ρεύματα.

Όταν ο φίλος του με τον οποίο έκαναν την κατάδυση κατάφερε να απεγκλωβιστεί, ενημέρωσε αμέσως τις Αρχές ότι ο 34χρονος πιθανότατα είχε εγκλωβιστεί σε κάποιο σημείο του πηγαδιού.

Στην περιοχή στήθηκε άμεσα επιχείρηση από το Λιμενικό Σώμα με πλωτό σκάφος, ενώ επιχείρησαν δύτες της Μονάδας Υποβρυχίων Αποστολών και εξειδικευμένοι σπηλαιολόγοι-δύτες από ιδιωτικά καταδυτικά συνεργεία.

Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, ο αγνοούμενος ήταν εφοδιασμένος με συσκευή που του επέτρεπε να έχει επιπλέον οξυγόνο για άλλες 3 έως 5 ώρες και υποβρύχιο σκούτερ, το οποίο χρησιμοποιείται για ώθηση κατά τη διάρκεια των καταδύσεων.

