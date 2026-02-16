Βιολάντα: Σοβαρές κακοτεχνίες αποκαλύπτουν οι πραγματογνώμονες μετά τη φονική έκρηξη με πέντε νεκρές

Σημαντικές τεχνικές παραλείψεις και πιθανές κακοτεχνίες εντοπίστηκαν κατά την αυτοψία που πραγματοποίησαν πραγματογνώμονες στις δεξαμενές και τις σωληνώσεις του εργοστασίου της Βιολάντα, μετά τη φονική έκρηξη που στοίχισε τη ζωή σε πέντε γυναίκες εργαζόμενες.

Σύμφωνα με πληροφορίες του ERTNews, οι εμπειρογνώμονες εντόπισαν την ύπαρξη υπόγειου δικτύου σωληνώσεων, το οποίο συνέδεε δύο υπέργειες δεξαμενές προπανίου χωρητικότητας 5.000 και 9.000 λίτρων με το ισόγειο του κτηρίου 2, που καταστράφηκε ολοσχερώς από την έκρηξη. Στο συγκεκριμένο δίκτυο φέρεται να διαπιστώθηκαν σημεία διάτρησης, γεγονός που ενισχύει τα σενάρια διαρροής αερίου.

Υπόγειος χώρος εκτός τοπογραφικού

Αίσθηση προκαλεί και το γεγονός ότι στο τοπογραφικό διάγραμμα του εργοστασίου αποτυπώνονταν υπόγειες δεξαμενές, ενώ ο υπόγειος χώρος δεν είχε συμπεριληφθεί κανονικά. Ο τοπογράφος μηχανικός φέρεται να υποστήριξε ότι γνώριζε την ύπαρξή του, ωστόσο δεν τον δήλωσε, καθώς – όπως ανέφερε – δεν χρησιμοποιούνταν.

«Το είχα δει το υπόγειο. Η δουλειά μου ήταν να δηλώσω ότι ήταν χρηστικό. Δεν το λειτουργούσαν, γι’ αυτό δεν το δήλωσα. Ήταν άχρηστο και είχε μούχλα», φέρεται να ανέφερε.

Προειδοποιήσεις εργαζομένων για οσμή αερίου

Σύμφωνα με μαρτυρίες εργαζομένων, έντονη οσμή αερίου γινόταν αντιληπτή στον χώρο για μήνες πριν από την έκρηξη. Οι ίδιοι είχαν ενημερώσει προϊσταμένους και υπευθύνους, ωστόσο – όπως υποστηρίζεται – δεν ελήφθησαν τα απαραίτητα μέτρα.

Από την πλευρά τους, στελέχη της διοίκησης φέρεται να απέδιδαν την οσμή σε άλλη πηγή.

Κρίσιμες ελλείψεις στο σύστημα ασφαλείας

Ιδιαίτερα σοβαρό θεωρείται το εύρημα ότι η βάνα αποκοπής αερίου δεν ήταν συνδεδεμένη με σύστημα ανίχνευσης διαρροής και δεν βρισκόταν στον κεντρικό αγωγό, αλλά σε διακλάδωση.

Οι πραγματογνώμονες εκτιμούν ότι ακόμη και αν υπήρχαν ανιχνευτές διαρροής στο κτήριο, η ηλεκτροβάνα δεν θα μπορούσε να διακόψει την παροχή, καθώς ήταν αποσυνδεδεμένη, γεγονός που καθιστούσε το σύστημα ουσιαστικά αναποτελεσματικό.

Έφοδος της Πυροσβεστικής και αναστολή λειτουργίας

Το μεσημέρι της Δευτέρας (16/02), στελέχη της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Θεσσαλίας πραγματοποίησαν έφοδο στο εργοστάσιο στον Πετρόπορο, προκειμένου να ελέγξουν την άδεια πυρασφάλειας.

Η λειτουργία του εργοστασίου ανεστάλη για λόγους συντήρησης, ενώ αναμένεται να πραγματοποιηθεί αντίστοιχος έλεγχος και στο τρίτο εργοστάσιο της εταιρείας.