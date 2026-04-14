Φωτιά σε διαμέρισμα στο Ηράκλειο – Στο νοσοκομείο μία γυναίκα
Την κινητοποίηση της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Ηρακλείου προκάλεσε φωτιά που εκδηλώθηκε σε διαμέρισμα πολυκατοικίας στα Δειλινά, λίγο πριν από τα μεσάνυχτα της Δευτέρας του Πάσχα.
Όπως μεταδίδει το cretalive.gr, η φωτιά ξέσπασε κάτω από συνθήκες που δεν έχουν αποσαφηνιστεί και ενώ στο εσωτερικό του διαμερίσματος βρισκόταν μια γυναίκα. Στην επιχείρηση κατάσβεσης συμμετείχαν πέντε πυροσβέστες με δύο πυροσβεστικά οχήματα.
Κατεσβέσθη #πυρκαγιά σε διαμέρισμα στο δήμο Ηρακλείου Κρήτης. Επιχείρησαν 5 #πυροσβέστες με 2 οχήματα.— Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) April 13, 2026
Κατά τις ίδιες πληροφορίες, η ένοικος του διαμερίσματος κατάφερε να βγει από το σπίτι, ωστόσο μεταφέρθηκε προληπτικά στο εφημερεύον νοσοκομείο. Οι πυροσβέστες έθεσαν υπό πλήρη έλεγχο τη φωτιά η οποία προκάλεσε εκτεταμένες υλικές ζημιές στο σπίτι.