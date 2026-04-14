MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ

Φωτιά σε διαμέρισμα στο Ηράκλειο – Στο νοσοκομείο μία γυναίκα

Αρχείο Intime
|
THESTIVAL TEAM

Την κινητοποίηση της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Ηρακλείου προκάλεσε φωτιά που εκδηλώθηκε σε διαμέρισμα πολυκατοικίας στα Δειλινά, λίγο πριν από τα μεσάνυχτα της Δευτέρας του Πάσχα.

Όπως μεταδίδει το cretalive.gr, η φωτιά ξέσπασε κάτω από συνθήκες που δεν έχουν αποσαφηνιστεί και ενώ στο εσωτερικό του διαμερίσματος βρισκόταν μια γυναίκα. Στην επιχείρηση κατάσβεσης συμμετείχαν πέντε πυροσβέστες με δύο πυροσβεστικά οχήματα.

Κατά τις ίδιες πληροφορίες, η ένοικος του διαμερίσματος κατάφερε να βγει από το σπίτι, ωστόσο μεταφέρθηκε προληπτικά στο εφημερεύον νοσοκομείο. Οι πυροσβέστες έθεσαν υπό πλήρη έλεγχο τη φωτιά η οποία προκάλεσε εκτεταμένες υλικές ζημιές στο σπίτι.

Ηράκλειο Πυροσβεστική

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Περισσοτερες Ειδησεις

