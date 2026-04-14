ΚΘΒΕ: Η κωμωδία “Group Therapy” έρχεται στη Θεσσαλονίκη

Μια κωμωδία που βασίζεται σε θέματα που απασχολούν τη σύγχρονη κοινωνία, είναι η νέα παραγωγή του Κρατικού Θεάτρου Βορείου Ελλάδος. Το «Group Therapy» της βραβευμένης Πένυς Φυλακτάκη, «ανεβαίνει», σε σκηνοθεσία Λευτέρη Πλασκοβίτη, το Σάββατο 2 Μάϊου στο Φουαγιέ του Θεάτρου της Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών, ψυχαγωγεί χωρίς να εκβιάζει το γέλιο των θεατών.

Παρεξηγήσεις και καυγάδες αναδεικνύουν, με πολύ χιούμορ, έναν κόσμο που δεν μπορεί να «συνέλθει» από τις συνεχόμενες κρίσεις (μνημόνια, πανδημία, πόλεμοι, ακρίβεια, φτώχια και ανεργία).

Άνθρωποι ανασφαλείς, φοβικοί και επιθετικοί, ψάχνουν μέσα από ανατρεπτικές καταστάσεις τον «εαυτό» τους. Από την άλλη… ψυχίατροι και ψυχολόγοι βλέπουν τα ιατρεία τους συνεχώς … sold out!

Η ανατρεπτική κωμωδία «Group Therapy» καλεί τους θεατές σε μια… αποτοξίνωση γέλιου, όπου φόβοι και ανασφάλειες εξαφανίζονται, μόνο αν ο καθένας τις κοιτάξει κατάματα και τις αντιμετωπίσει σαν να είναι ήδη παρελθόν.

Η παράσταση

Στο ιατρείο της ψυχολόγου, ο Κλεομένης Πρόβουλος, διευθυντικός στέλεχος μεγάλης πολυεθνικής, διεκδικεί εκτάκτως προτεραιότητα στη λίστα των ραντεβού, γιατί κάτι «κοσμοϊστορικό» του έχει συμβεί. Από την άλλη ο Τσάκι, youtuber, influencer, tiktoker, βρίσκεται ήδη εκεί ως δήθεν ασθενής, για να προσεγγίσει ερωτικά την Τζίνα, την γραμματέα της ψυχολόγου, που την παρακολουθεί κρυφά εδώ και καιρό.

Ποιος θα ξεφορτωθεί ποιον; Ποιος είναι «καλά» και ποιος είναι «ασθενής» τελικά;

Πόσο εύκολα ξεχωρίζουμε το «πρέπει» από το «θέλω», όταν για χρόνια βαφτίζουμε το ένα με το όνομα του άλλου; Και αν σβηστούν οι διαχωριστικές γραμμές και οι ετικέτες που έχουν μπει, τι μένει;

Συντελεστές

Συγγραφέας: Πένυ Φυλακτάκη

Σκηνοθεσία, Μουσική Επιμέλεια: Λευτέρης Πλασκοβίτης

Σκηνικά – Κοστούμια: Δανάη Πανά

Φωτισμοί: Στέλιος Τζολόπουλος

Οργάνωση παραγωγής: Εύα Κουμανδράκη

Φωτογραφίες: Mike Rafail | That long black cloud

Παίζουν (αλφαβητικά)

Λίλη Αδρασκέλα / Θανάσης Δισλής / Δημήτρης Καραγιάννης / Γιάννης Τσιακμάκης

Στην παράσταση ακούγονται οι φωνές της Ελισάβετ Μουτάφη και της Βίβιαν Κοντομάρη.

Πληροφορίες

Φουαγιέ Θεάτρου Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (Εθνικής Αμύνης 2)

Πρεμιέρα: Σάββατο 2 Μάϊου, 21:00

Διάρκεια παράστασης: 75 λεπτά

Προπώληση: ntng.gr |more.com | 2117700000|

Πληροφορίες- κρατήσεις στο Τ. 2315 200 200 και στα εκδοτήρια του ΚΘΒΕ

Προπώληση

Στα εκδοτήρια του ΚΘΒΕ, στο 2117700000 |MORE.com | καταστήματα PUBLIC | καταστήματα NOVA και στο https://www.more.com/gr-el/tickets/theater/group-therapy/

Ωράριο Ταμείων:

Βασιλικό Θέατρο:

Τρίτη: 8:30-16:00

Τετάρτη – Κυριακή 8:30-21:30

Θέατρο Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών:

Τετάρτη- Κυριακή: 14:00- 21:30

Μονή Λαζαριστών:

Τετάρτη- Κυριακή: 14:00- 21:30

Ώρες παραστάσεων

Τετάρτη: 19:00

Πέμπτη- Παρασκευή: 21:00

Σάββατο: 18.00 & 21:00

Κυριακή: 19:30

Τιμές εισιτηρίων

Τετάρτη στις 19:00, Πέμπτη έως Σάββατο στις 21:00 και Κυριακή στις 19:30:

Γενική είσοδος: 13€

Εκπτωτικό Εισιτήριο: 9€ (Φοιτητικό – Μαθητικό, Πολύτεκνοι, Άνω των 65, Εκπαιδευτικών)

Ημέρες Πέμπτη (λαϊκή) στις 21:00 και Σάββατο στις 18:00

Γενική είσοδος: 11€

Εκπτωτικό Εισιτήριο: 9€ (Φοιτητικό – Μαθητικό, Πολύτεκνοι, Άνω των 65, Εκπαιδευτικών)