Βίντεο από τη γκαλερί Τσαγκαράκη στη Γλυφάδα: Η στιγμή που οι αστυνομικοί φορτώνουν πίνακες σε φορτηγό

Νέες εξελίξεις σημειώνονται στην υπόθεση της γκαλερί του Γιώργου Τσαγκαράκη, μετά την αστυνομική επιχείρηση που πραγματοποιήθηκε σήμερα, 20 Μαρτίου, στο Ελληνικό και τη σύλληψη του γκαλερίστα.

Βίντεο του protothema.gr από τη γκαλερί στη Γλυφάδα καταγράφει τη στιγμή που άνδρες της αστυνομίας μεταφέρουν εκθέματα σε μεγάλο φορτηγό. Ανάμεσα στα αντικείμενα που κατασχέθηκαν, σύμφωνα με πληροφορίες, περιλαμβάνονται και πολλά πλαστά έργα.

Καλά ενημερωμένες πηγές αναφέρουν ότι από την έρευνα εντοπίστηκαν τόσο πλαστοί πίνακες, όσο και σημαντικά χρηματικά ποσά σε μετρητά. Οι αρχές εκτιμούν ότι η υπόθεση έχει ευρύτερες διαστάσεις, γι’ αυτό και αναμένεται να ακολουθήσουν έλεγχοι όχι μόνο στη γκαλερί, αλλά και σε άλλους αποθηκευτικούς χώρους που σχετίζονται με τη δραστηριότητα του επιχειρηματία.