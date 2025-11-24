MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ

Βάρκιζα: Άγρια συμπλοκή με μαχαιρώματα μεταξύ ανηλίκων – 2 άτομα στο νοσοκομείο, 8 συλλήψεις

Φωτογραφία: Αρχείο Intime
|
THESTIVAL TEAM

Άγρια συμπλοκή μεταξύ ανηλίκων σημειώθηκε το απόγευμα της Κυριακής στη Βάρκιζα. Ως αποτέλεσμα ήταν 2 άτομα να μεταφερθούν στο νοσοκομείο και να γίνουν 8 συλλήψεις.

Όπως αναφέρει το newsit.gr, η συμπλοκή έγινε στη λεωφόρο Ποσειδώνος, στη Βάρκιζα μεταξύ 2 παρεών. Πληροφορίες λένε πως αυτή δεν είναι η πρώτη φορά που οι συγκεκριμένοι ανήλικοι πιάνονται στα χέρια. Αυτή τη φορά όμως βγήκαν και μαχαίρια με αποτέλεσμα να μεταφερθούν 2 άτομα πακιστανικής καταγωγής ηλικίας 16 και 17 χρόνων στο νοσοκομείο.

Ο ένας μεταφέρθηκε στο Παίδων και ο άλλος στο «Ασκληπιείο» Βούλας, όπου νοσηλεύονται εκτός κινδύνου. Παράλληλα, 2 Έλληνες, 16 και 19 χρόνων, τραυματίστηκαν ελαφρά.

Στο Αστυνομικό Τμήμα οδηγήθηκαν για καταθέσεις οι 2 Έλληνες που δέχθηκαν επίθεση, ένας 16χρονος Βούλγαρος, ακόμη ένας Έλληνας 17 χρόνων και ένας 18χρονος Αλβανός.

Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, έχουν γίνει συνολικά 8 συλλήψεις. Στην υπόθεση ενεπλάκη και ένας 20χρονος Έλληνας. Οι κατηγορίες που τους βαραίνουν αφορούν επικίνδυνη σωματική βλάβη.

Η αστυνομική έρευνα βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη.

Τα αίτια της συμπλοκής παραμένουν αδιευκρίνιστα, με τις αρχές να εξετάζουν όλα τα ενδεχόμενα.

Βάρκιζα

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

LIFESTYLE 20 ώρες πριν

Ηλιάνα Μαυρομάτη: Έκανα την επανάστασή μου, αλλά με αυτοκαταστροφικό τρόπο

LIFESTYLE 20 ώρες πριν

Άντα Λιβιτσάνου: Μου λείπει ο Θανάσης Ευθυμιάδης, θέλω να έχω περισσότερες σχέσεις με τον ίδιο και την οικογένειά του

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 11 ώρες πριν

Συνάντηση Μητσοτάκη με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας τη Δευτέρα

ΔΙΕΘΝΗ 23 ώρες πριν

Σλοβενία: Νέο δημοψήφισμα σήμερα για την ιατρικά υποβοηθούμενη αυτοκτονία

ΧΑΛΑΡΑ 10 ώρες πριν

Ιταλία: Αυτό είναι το μεγαλύτερο χριστουγεννιάτικο δέντρο στον κόσμο – Έχει ύψος 750 μέτρα και πλάτος 450

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 13 ώρες πριν

Έπεσαν τα πρώτα χιόνια στα ορεινά των Γρεβενών – Ντύθηκε στα λευκά η Βασιλίτσα – Δείτε βίντεο και φωτο