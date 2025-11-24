Βάρκιζα: Άγρια συμπλοκή με μαχαιρώματα μεταξύ ανηλίκων – 2 άτομα στο νοσοκομείο, 8 συλλήψεις
Άγρια συμπλοκή μεταξύ ανηλίκων σημειώθηκε το απόγευμα της Κυριακής στη Βάρκιζα. Ως αποτέλεσμα ήταν 2 άτομα να μεταφερθούν στο νοσοκομείο και να γίνουν 8 συλλήψεις.
Όπως αναφέρει το newsit.gr, η συμπλοκή έγινε στη λεωφόρο Ποσειδώνος, στη Βάρκιζα μεταξύ 2 παρεών. Πληροφορίες λένε πως αυτή δεν είναι η πρώτη φορά που οι συγκεκριμένοι ανήλικοι πιάνονται στα χέρια. Αυτή τη φορά όμως βγήκαν και μαχαίρια με αποτέλεσμα να μεταφερθούν 2 άτομα πακιστανικής καταγωγής ηλικίας 16 και 17 χρόνων στο νοσοκομείο.
Ο ένας μεταφέρθηκε στο Παίδων και ο άλλος στο «Ασκληπιείο» Βούλας, όπου νοσηλεύονται εκτός κινδύνου. Παράλληλα, 2 Έλληνες, 16 και 19 χρόνων, τραυματίστηκαν ελαφρά.
Στο Αστυνομικό Τμήμα οδηγήθηκαν για καταθέσεις οι 2 Έλληνες που δέχθηκαν επίθεση, ένας 16χρονος Βούλγαρος, ακόμη ένας Έλληνας 17 χρόνων και ένας 18χρονος Αλβανός.
Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, έχουν γίνει συνολικά 8 συλλήψεις. Στην υπόθεση ενεπλάκη και ένας 20χρονος Έλληνας. Οι κατηγορίες που τους βαραίνουν αφορούν επικίνδυνη σωματική βλάβη.
Η αστυνομική έρευνα βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη.
Τα αίτια της συμπλοκής παραμένουν αδιευκρίνιστα, με τις αρχές να εξετάζουν όλα τα ενδεχόμενα.
