ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ

Τροχαίο στο Παγκράτι με τραυματισμό οδηγού – Το αυτοκίνητο εξετράπη της πορείας του

Φωτογραφία: Αρχείο Intime
THESTIVAL TEAM

Σοβαρό τροχαίο σημειώθηκε τα ξημερώματα της Πέμπτης, 6 Νοεμβρίου, στο Παγκράτι.

Tο τροχαίο συνέβη επί της οδού Φιλολάου, όταν κάτω από αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες, αυτοκίνητο εξετράπη της πορείας του, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί ο οδηγός, όπως μεταδίδει το newsbοmb.gr.

Οι πυροσβέστες απεγκλώβισαν τον οδηγό του αυτοκινήτου και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ τον παρέλαβε και τον μετέφερε σε νοσοκομείο.

