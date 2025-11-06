Τροχαίο στο Παγκράτι με τραυματισμό οδηγού – Το αυτοκίνητο εξετράπη της πορείας του
Φωτογραφία: Αρχείο Intime
THESTIVAL TEAM
Σοβαρό τροχαίο σημειώθηκε τα ξημερώματα της Πέμπτης, 6 Νοεμβρίου, στο Παγκράτι.
Tο τροχαίο συνέβη επί της οδού Φιλολάου, όταν κάτω από αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες, αυτοκίνητο εξετράπη της πορείας του, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί ο οδηγός, όπως μεταδίδει το newsbοmb.gr.
Οι πυροσβέστες απεγκλώβισαν τον οδηγό του αυτοκινήτου και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ τον παρέλαβε και τον μετέφερε σε νοσοκομείο.
