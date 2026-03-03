MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ

Τροχαίο δυστύχημα στην Ποσειδώνος: Υπό την επήρεια αλκοόλ ο Τσέχος που προκάλεσε την καραμπόλα με θύμα τον 24χρονο

|
THESTIVAL TEAM

Υπό την επήρεια αλκοόλ οδηγούσε ο 23χρονος Τσέχος ο οποίος προκάλεσε το τροχαίο δυστύχημα στην Ποσειδώνος, στο ύψος του Αλίμου, οδηγώντας στον θάνατο έναν άνδρα 24 χρόνων.

Το τροχαίο δυστύχημα έγινε στις 12 παρά 15, τα μεσάνυχτα προς Τρίτη όταν ο 24χρονος με καταγωγή από την Ρουμανία, έπεσε σε 3 αυτοκίνητα που είχαν σταματήσει σε κόκκινο φανάρι, επί της Ποσειδώνος, στο ύψος της οδού Στρατηγού Σαράφη, στον Άλιμο, στο ρεύμα προς Πειραιά.

Ως αποτέλεσμα ήταν να τραυματιστεί θανάσιμα ο 24χρονος οδηγός του τελευταίου αυτοκινήτου και να τραυματιστεί ο συνοδηγός του, ένας 24χρονος ελληνικής καταγωγής.

Από την πρόσκρουση τραυματίστηκε και ο 23χρονος Τσέχος ο οποίος μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο «Γεννηματάς». Σε αλκοτέστ που του έγινε αποδείχθηκε πως το αλκοόλ στον οργανισμό του ήταν διπλάσιο από το επιτρεπόμενο όριο.

Συνελήφθη για ανθρωποκτονία από αμέλεια, επικίνδυνη οδήγηση και βαριές σωματικές βλάβες.

Η Τροχαία διεξάγει έρευνα για τις συνθήκες του τροχαίου δυστυχήματος.

Τροχαίο δυστύχημα

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

ΔΕΘ 18 ώρες πριν

Αγγελούδης: Διάλογος για τη ΔΕΘ μακριά από λογικές διχασμού

ΔΙΕΘΝΗ 3 ώρες πριν

Νετανιάχου: Ο πόλεμος των ΗΠΑ και του Ισραήλ με το Ιράν δεν θα είναι χωρίς τέλος

ΔΙΕΘΝΗ 2 ώρες πριν

Nexta: Βρέθηκε ρωσική κεραία στo drone Sahed που χτύπησε τη βρετανική βάση στην Κύπρο – Δείτε βίντεο

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 22 ώρες πριν

Π. Μαρινάκης: Eίμαστε έτοιμοι να επαναπατρίσουμε Έλληνες πολίτες από τις περιοχές της Μ. Ανατολής

MEDIA NEWS 2 ώρες πριν

Ο Benzy τραυματίστηκε στο Survivor: Αισθάνομαι σαν τον Δήλιο από τους 300, θα έρθω πίσω πιο δυνατός

LIFESTYLE 3 ώρες πριν

Η Κλόε Καρντάσιαν φοβάται το ΑΙ: Ακόμα και τα βίντεο με τον πατέρα μου με ανατριχιάζουν