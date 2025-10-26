Τραγωδία στη Σύρο: Νεαρός βρέθηκε κρεμασμένος στο σπίτι του

Σε σοκ βρίσκεται η κοινωνία στη Σύρο από την είδηση θανάτου ενός 38χρονου άνδρα το μεσημέρι της Κυριακής 25.10.2025.

Σύμφωνα με πληροφορίες του Cyclades24.gr, ο 38χρονος άνδρας βρέθηκε απαγχονισμένος μέσα στο ίδιο του το σπίτι στην περιοχή του Μάννα στη Σύρο.

Άμεσα έσπευσαν στο σημείο έσπευσαν στελέχη της Αστυνομίας και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, με τα ακριβή αίτια του συμβάντος να διερευνώνται από τις αρμόδιες αρχές.