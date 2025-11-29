Τραγωδία στη Μεσαρά: Πέθανε ξαφνικά 63χρονος – Υπέστη ανακοπή την ώρα που μάζευε ελιές

Τραγωδία σημειώθηκε το απόγευμα του Σαββάτου 29 Νοεμβρίου στη Μεσαρά, στην περιοχή του χωριού Μορόνι του Δήμου Φαιστού, όπου ο 63χρονος ηλεκτρολόγος αυτοκινήτων Μανώλης Ταμπακάκης άφησε ξαφνικά την τελευταία του πνοή την ώρα του λιομαζώματος. Ο εκλιπών, που καταγόταν από τις Μάρκες και διατηρούσε συνεργείο στα Καπαριανά Μοιρών, ήταν πατέρας τριών παιδιών.

Σύμφωνα με πληροφορίες του Δια-SOS-τε τη Μεσαρά, ο 63χρονος αισθάνθηκε έντονη αδιαθεσία ενώ μάζευε ελιές μαζί με τη σύζυγό του Στέλλα, η οποία είναι νοσηλεύτρια. Παρά τις γνώσεις και τις προσπάθειές της, δεν μπόρεσε να του προσφέρει καμία ουσιαστική βοήθεια, καθώς ο σύζυγός της κατέρρευσε μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα, πιθανότατα από ανακοπή. Στο σημείο έσπευσε άμεσα ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, όμως και το πλήρωμά του δεν κατάφερε να τον επαναφέρει.