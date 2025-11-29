MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ

Τραγωδία στη Μεσαρά: Πέθανε ξαφνικά 63χρονος – Υπέστη ανακοπή την ώρα που μάζευε ελιές

Pixabay
|
THESTIVAL TEAM

Τραγωδία σημειώθηκε το απόγευμα του Σαββάτου 29 Νοεμβρίου στη Μεσαρά, στην περιοχή του χωριού Μορόνι του Δήμου Φαιστού, όπου ο 63χρονος ηλεκτρολόγος αυτοκινήτων Μανώλης Ταμπακάκης άφησε ξαφνικά την τελευταία του πνοή την ώρα του λιομαζώματος. Ο εκλιπών, που καταγόταν από τις Μάρκες και διατηρούσε συνεργείο στα Καπαριανά Μοιρών, ήταν πατέρας τριών παιδιών.

Σύμφωνα με πληροφορίες του Δια-SOS-τε τη Μεσαρά, ο 63χρονος αισθάνθηκε έντονη αδιαθεσία ενώ μάζευε ελιές μαζί με τη σύζυγό του Στέλλα, η οποία είναι νοσηλεύτρια. Παρά τις γνώσεις και τις προσπάθειές της, δεν μπόρεσε να του προσφέρει καμία ουσιαστική βοήθεια, καθώς ο σύζυγός της κατέρρευσε μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα, πιθανότατα από ανακοπή. Στο σημείο έσπευσε άμεσα ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, όμως και το πλήρωμά του δεν κατάφερε να τον επαναφέρει.

ΕΚΑΒ Μεσαρά

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

ΔΙΑΣΚΕΔΑΣΗ 14 ώρες πριν

Θεσσαλονίκη: Ο Γιάννης Σερβετάς επιστρέφει σήμερα στη σκηνή του Ράδιο Σίτυ με την παράσταση “Βαλίτσα και Παύλα”

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 8 λεπτά πριν

Πάνω από 8.500 καταγγελίες για ηλεκτρονικές επικοινωνίες και ταχυμεταφορές

ΑΘΛΗΤΙΚΑ 13 ώρες πριν

Θεσσαλονίκη: Συνεχίζονται και σήμερα οι Διεθνείς Αγώνες GoalBall “EGCA European Cup 2025” – Το πρόγραμμα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 7 ώρες πριν

Θανάσης Λάλας: Το βιβλίο του Αλέξη Τσίπρα διαβάζεται πολύ εύκολα, είναι ο μόνος Έλληνας πολιτικός που έγραψε best seller

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 9 ώρες πριν

Κίμπερλι Γκιλφόιλ: Δείπνο για τους Αμερικανικούς Πεζοναύτες για την Ημέρα των Ευχαριστιών

ΔΙΕΘΝΗ 1 ώρα πριν

Συρία: Ο Άχμαντ αλ Σάρα μετέβη στο Χαλέπι, έναν χρόνο μετά την επίθεση του συνασπισμού του στην πόλη