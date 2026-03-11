Το ελληνικό FBI εξάρθρωσε κύκλωμα παράνομου τζόγου που δρούσε σε Θεσσαλονίκη και άλλες περιοχές, 36 συλλήψεις – Δείτε εικόνες

Σημαντικό πλήγμα σε οργανωμένο κύκλωμα παράνομου τζόγου κατάφερε η Ελληνική Αστυνομία, καθώς από τη Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος εξαρθρώθηκε εγκληματική οργάνωση που δραστηριοποιούνταν στη διοργάνωση και διεξαγωγή παράνομων τυχερών παιγνίων μέσω μη αδειοδοτημένων διαδικτυακών πλατφορμών, εξαπατώντας παράλληλα παίκτες και νομιμοποιώντας έσοδα από εγκληματικές δραστηριότητες.

Για τον τερματισμό της δράσης τους πραγματοποιήθηκε την Τρίτη (10/3) συντονισμένη αστυνομική επιχείρηση της Υποδιεύθυνσης Δίωξης Οικονομικών Εγκλημάτων σε διάφορες περιοχές της Αττικής, της Θεσσαλονίκης, της Πάτρας και του Αγρινίου.

Στο πλαίσιο της επιχείρησης συνελήφθησαν συνολικά 36 μέλη της εγκληματικής οργάνωσης, μεταξύ των οποίων και 12 άτομα που φέρονται να είχαν ηγετικό ρόλο. Παράλληλα συνελήφθησαν ακόμη δύο άτομα για συμμετοχή σε παράνομα τυχερά παίγνια ως παίκτες.

Σε βάρος των συλληφθέντων, αλλά και ακόμη 100 ατόμων που φέρονται να εμπλέκονται στο κύκλωμα, σχηματίστηκε δικογραφία – κατά περίπτωση – για εγκληματική οργάνωση, απάτη, νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματική δραστηριότητα, παραβάσεις της νομοθεσίας περί παιγνίων και προσωπικών δεδομένων, καθώς και για παραβάσεις των νόμων περί όπλων, φωτοβολίδων και πυροτεχνημάτων και κυκλοφορία παραχαραγμένων νομισμάτων.

Ο τρόπος δράσης της οργάνωσης

Σύμφωνα με την αστυνομική έρευνα, η εγκληματική οργάνωση δραστηριοποιούνταν τουλάχιστον από το 2018, με τα μέλη της να έχουν διακριτούς ρόλους και δομή που προσομοίαζε με «ομοσπονδία», με κοινό στόχο τον παράνομο προσπορισμό οικονομικού οφέλους.

Τα μέλη της:

εγκαθιστούσαν παράνομα λογισμικά σε υπολογιστές και παιγνιομηχανήματα,

χρησιμοποιούσαν εφαρμογές απομακρυσμένης πρόσβασης για να ελέγχουν τα μηχανήματα εξ αποστάσεως,

παρενέβαιναν στις ρυθμίσεις των συστημάτων χωρίς να αφήνουν ψηφιακά ίχνη,

εισήγαγαν στη χώρα μη πιστοποιημένα παιγνιομηχανήματα τύπου VLT που προσομοίαζαν με αυτά των νόμιμων καζίνο,

είχαν δημιουργήσει παράνομο επίγειο δίκτυο τυχερών παιγνίων παρακάμπτοντας το θεσμικό πλαίσιο,

εγκαθιστούσαν κάμερες μέσα και έξω από καταστήματα καταγράφοντας πολίτες χωρίς συγκατάθεση.

Οι φερόμενοι ως αρχηγοί διαχειρίζονταν τουλάχιστον 12 μη αδειοδοτημένες διαδικτυακές πλατφόρμες, ενώ είχαν αναπτύξει εκτεταμένο δίκτυο συνεργατών, στο οποίο συμμετείχαν τεχνικοί, εισπράκτορες και άτομα που προωθούσαν τα παράνομα παίγνια.

Πώς εξαπατούσαν τους παίκτες

Η αστυνομική έρευνα αποκάλυψε ότι το κύκλωμα εξαπατούσε συστηματικά τους παίκτες. Συγκεκριμένα:

ρύθμιζε τα παιγνιομηχανήματα ώστε να αποδίδουν ποσοστά επιστροφής ακόμη και 7% αντί του νόμιμου ελάχιστου 80%,

δημιουργούσε εικονικά κέρδη και ψευδή jackpot για να προσελκύει νέους παίκτες,

χρησιμοποιούσε προσωπικό που συμμετείχε στα παιχνίδια γνωρίζοντας πότε θα εμφανιστεί κέρδος,

ενίσχυε τον εθισμό μέσω παραπλανητικών bonus και δωρεάν γύρων.

«Ξέπλυμα» χρημάτων

Από την οικονομική έρευνα προέκυψε ότι τα αρχηγικά στελέχη επένδυαν τα παράνομα κέρδη σε ακίνητα, επιχειρήσεις με νόμιμη δραστηριότητα και κρυπτονομίσματα. Παράλληλα, προχωρούσαν ακόμη και σε εξαγορά κερδισμένων δελτίων τυχερών παιγνίων, ώστε να εμφανίζονται τα χρήματα ως νόμιμα.

Το παράνομο οικονομικό όφελος της οργάνωσης εκτιμάται ότι ξεπερνά τα 16 εκατομμύρια ευρώ.

Κατασχέσεις

Κατά τις έρευνες σε σπίτια, καταστήματα, πρακτορεία, τραπεζικές θυρίδες, αποθηκευτικούς χώρους και οχήματα εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν μεταξύ άλλων:

271.850 ευρώ, 905 δολάρια ΗΠΑ και 60 λίρες Αγγλίας

4 αυτοκίνητα και 3 μοτοσυκλέτες

250 ηλεκτρονικοί υπολογιστές

78 εξωτερικοί σκληροί δίσκοι και 77 USB

12 λάπτοπ, 3 tablet και 53 κινητά τηλέφωνα

συστήματα καταγραφής και κάμερες

5 πυροβόλα όπλα, γεμιστήρες και 176 φυσίγγια

135 χαρτονομίσματα που φαίνεται να είναι πλαστά

πλήθος σημειώσεων και τετραδίων.

Στην επιχείρηση συνέδραμαν εξειδικευμένα κλιμάκια της Υποδιεύθυνσης Ψηφιακής Εγκληματολογικής Έρευνας και Ανάλυσης, τα οποία παρείχαν τεχνογνωσία για τον εντοπισμό των παράνομων πλατφορμών, της διαδικτυακής οργάνωσης του κυκλώματος και των οικονομικών στοιχείων, συμπεριλαμβανομένων κρυπτονομισμάτων.

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στην αρμόδια εισαγγελική αρχή, ενώ οι έρευνες των αρχών για την πλήρη χαρτογράφηση του δικτύου συνεχίζονται.