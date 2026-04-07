Θεσσαλονίκη: "Ξήλωσαν" κύκλωμα τραπεζικών απατών – Πώς τους "τσάκωσε" υπάλληλος τράπεζας, λεία 11.000 ευρώ

Στη σύλληψη δύο ατόμων που φέρονται να εμπλέκονται σε υποθέσεις απάτης προχώρησαν αστυνομικοί στη Θεσσαλονίκη, έπειτα από συντονισμένες ενέργειες του Τμήματος Πρόληψης και Καταστολής της Εγκληματικότητας.

Πρόκειται για έναν 30χρονο ημεδαπό και μία 19χρονη αλλοδαπή, σε βάρος των οποίων σχηματίστηκε δικογραφία από το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Καλαμαριάς για σειρά σοβαρών αδικημάτων, μεταξύ των οποίων εγκληματική οργάνωση, πλαστογραφία, απάτη, απάτη με υπολογιστή, παράνομη πρόσβαση σε πληροφοριακά συστήματα και παραβίαση προσωπικών δεδομένων.

Σύμφωνα με την αστυνομική έρευνα, το μεσημέρι της Δευτέρας (06-04-2026), οι δύο συλληφθέντες μετέβησαν σε υποκατάστημα τράπεζας στην Καλαμαριά, όπου η 19χρονη, χρησιμοποιώντας εφαρμογή στο κινητό της με στοιχεία άλλης γυναίκας, προσποιήθηκε την κάτοχο τραπεζικού λογαριασμού και επιχείρησε να μεταφέρει το ποσό των 10.000 ευρώ. Ωστόσο, η συναλλαγή δεν ολοκληρώθηκε, καθώς ο υπάλληλος αντιλήφθηκε την απάτη και αρνήθηκε να την εκτελέσει.

Από την περαιτέρω έρευνα προέκυψε ότι οι δύο δράστες, μαζί με έναν 36χρονο ημεδαπό –λογιστή στο επάγγελμα– σε βάρος του οποίου σχηματίστηκε επίσης δικογραφία, είχαν συγκροτήσει συμμορία με στόχο την εξαπάτηση πολιτών και την απόσπαση χρημάτων από τραπεζικούς λογαριασμούς.

Όπως διαπιστώθηκε, ενεργώντας κατ’ εντολή του 36χρονου, ο οποίος διέθετε πρόσβαση σε κωδικούς διαδικτυακών εφαρμογών, οι συλληφθέντες προχώρησαν εντός του τρέχοντος μήνα σε απάτες σε τραπεζικά καταστήματα στις περιοχές Περαία, Νεάπολη και Σταυρούπολη.

Συνολικά, εξιχνιάστηκαν δύο περιπτώσεις απάτης κατ’ εξακολούθηση, με παράνομο οικονομικό όφελος που ανέρχεται σε 11.000 ευρώ, καθώς και δύο περιπτώσεις απόπειρας απάτης.

Κατά την επιχείρηση, στην κατοχή των συλληφθέντων βρέθηκαν και κατασχέθηκαν πλαστό έγγραφο τηλεπικοινωνιακής εταιρείας, κινητά τηλέφωνα που χρησιμοποιούνταν για την τέλεση των παράνομων πράξεων, το ποσό των 1.000 ευρώ, καθώς και αποκόμματα συναλλαγών.

Οι συλληφθέντες οδηγούνται στον Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Θεσσαλονίκης, ενώ η προανάκριση συνεχίζεται.

