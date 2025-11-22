MENOY

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ

Θεσσαλονίκη: Βίντεο ντοκουμέντο με τους διαρρήκτες που έπεσαν από μπαλκόνι και κατέληξαν τραυματισμένοι

THESTIVAL TEAM

Άσχημη κατάληξη είχε για δύο διαρρήκτες η προσπάθειά τους να αφαιρέσουν κοσμήματα και χρήματα από σπίτι στον Δρυμό Θεσσαλονίκης, αφού τραυματίστηκαν πέφτοντας από το μπαλκόνι.

Οι διαρρήκτες μπήκαν στο διαμέρισμα πρώτου ορόφου και αφαίρεσαν πλήθος κοσμημάτων, δύο κινητά τηλέφωνα, προσωπικά αντικείμενα και το χρηματικό ποσό των 615 ευρώ.

Έγιναν αντιληπτοί από τον ιδιοκτήτη, ο οποίος, εκείνη την ώρα, είχε επιστρέψει στο σπίτι, και, στην προσπάθειά τους να διαφύγουν, έπεσαν από μπαλκόνι έξι μέτρων και τραυματίστηκαν.

Τόσο ο ιδιοκτήτης του σπιτιού όσο και εθελοντές της ομάδας διάσωσης του Δρυμού παρείχαν τις πρώτες βοήθειες στους ληστές, οι οποίοι νοσηλεύονται φρουρούμενοι στο νοσοκομείο Παπαγεωργίου της Θεσσαλονίκης.

Στο βίντεο, που εξασφάλισε η ΕΡΤ, φαίνονται οι στιγμές μετά τον τραυματισμό των δραστών, ο ένας εκ των οποίων τραυματίστηκε σοβαρά και ο άλλος πιο ελαφρά. Αναζητείται ο τρίτος δράστης, που φαίνεται να τους περίμενε στο αυτοκίνητο.

Δείτε το βίντεο:

Θεσσαλονίκη

