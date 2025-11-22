Θεσσαλονίκη: Διαρρήκτες για κλάματα, “άδειαζαν” σπίτι, τρόμαξαν από τον ιδιοκτήτη και τραυματίστηκαν πηδώντας από το μπαλκόνι
Φωτογραφία: Pixabay
THESTIVAL TEAM
Δύο αλλοδαποί 33 και 35 ετών μπούκαραν χθες το βράδυ σε διαμέρισμα πρώτου ορόφου στον Δρυμό Θεσσαλονίκης.
Δεν έχασαν χρόνο και αφαίρεσαν πλήθος κοσμημάτων, δύο κινητά τηλέφωνα, προσωπικά αντικείμενα και το χρηματικό ποσό των 615 ευρώ.
Όσο όμως βρίσκονταν εντός και άρπαζαν ότι έβρισκαν μπροστά τους, ο ιδιοκτήτης του σπιτιού, επέστρεψε. Οι διαρρήκτες το έβαλαν στα πόδια. Προσπάθησαν να διαφύγουν, πήδηξαν από το μπαλκόνι, κάπως άγαρμπα και τραυματίστηκαν.
Στο σημείο έσπευσαν αστυνομικοί του Αστυνομικού Τμήματος Ωραιοκάστρου, οι οποίοι και του πέρασαν χειροπέδες.
Σχηματίστηκε σχετική δικογραφία από το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ωραιοκάστρου.