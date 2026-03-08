MENOY

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ

Θεσσαλονίκη: Συνελήφθησαν δύο αλλοδαποί στο Κορδελιό για πώληση λαθραίων τσιγάρων

THESTIVAL TEAM

Στη σύλληψη δύο αλλοδαπών, ηλικίας 34 και 33 ετών, προχώρησαν αστυνομικοί του Τμήματος Πρόληψης και Καταστολής Εγκληματικότητας τις πρωινές ώρες του Σαββάτου, σε περιοχή του Κορδελιού στη Θεσσαλονίκη.

Σύμφωνα με την αστυνομία, οι δύο άνδρες κατελήφθησαν να κατέχουν από κοινού και να διαθέτουν προς πώληση σε διερχόμενους πολίτες συνολικά 280 πακέτα τσιγάρων.

Όπως διαπιστώθηκε, τα πακέτα δεν έφεραν την προβλεπόμενη ταινία καταβολής ειδικού φόρου κατανάλωσης καπνού και των λοιπών δασμών του Ελληνικού Δημοσίου, γεγονός που τα καθιστά λαθραία.

Οι αστυνομικοί προχώρησαν στη σύλληψή τους και κατέσχεσαν τα λαθραία προϊόντα καπνού, ενώ σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία για παράβαση της νομοθεσίας περί τελωνειακού κώδικα.

