MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ

Θεσσαλονίκη: 87χρονος παρέσυρε και τραυμάτισε με το ΙΧ του πεζή – Οδηγούσε αν και του είχε αφαιρεθεί το δίπλωμα

Φωτογραφία: Intime
|
THESTIVAL TEAM

Στη σύλληψη ενός 87χρονου άνδρα προχώρησαν χθες το πρωί αστυνομικοί στην περιοχή της Σταυρούπολης στη Θεσσαλονίκη.

Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., ο άνδρας συνελήφθη καθώς ενεπλάκη σε τροχαίο ατύχημα ως οδηγός Ι.Χ.Ε. αυτοκινήτου, με αποτέλεσμα τον τραυματισμό μίας πεζής γυναίκας.

Επιπλέον, διαπιστώθηκε ότι σε προγενέστερο χρόνο του είχε αφαιρεθεί η άδεια ικανότητας οδηγήσεως για παράβαση του ΚΟΚ.

Θεσσαλονίκη

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

ΧΡΗΣΤΙΚΑ 18 ώρες πριν

Θεσσαλονίκη: Κλείνει η Περιφερειακή απόψε το βράδυ – Σε ποιο σημείο

LIFESTYLE 13 ώρες πριν

Γιάννης Βούρος: Έλεγα στις καθαρίστριες του θεάτρου να μην καθαρίζουν γιατί δεν πάταγε άνθρωπος

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 14 ώρες πριν

Σώοι εντοπίστηκαν οι δύο ορειβάτες που είχαν χαθεί στον Παρνασσό: Μεταφέρονται σε ασφαλές σημείο

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 18 ώρες πριν

Βιολάντα: Στο στόχαστρο του ιδιοκτήτη του εργοστασίου ο Δημήτρης Παπαστεργίου – “Ανυπόστατοι ισχυρισμοί”

ΔΙΚΑΣΤΙΚΑ 20 ώρες πριν

Έφεση κατά της απόφασης προφυλάκισης καταθέτει ο ιδιοκτήτης της Βιολάντα

ΔΙΕΘΝΗ 14 ώρες πριν

Ιταλία: Σύγκρουση Μελόνι-Μακρόν, με αναφορά στη δολοφονία του Γάλλου ακροδεξιού ακτιβιστή Κεντέν Ντεράνκ