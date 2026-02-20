Θεσσαλονίκη: 87χρονος παρέσυρε και τραυμάτισε με το ΙΧ του πεζή – Οδηγούσε αν και του είχε αφαιρεθεί το δίπλωμα

Στη σύλληψη ενός 87χρονου άνδρα προχώρησαν χθες το πρωί αστυνομικοί στην περιοχή της Σταυρούπολης στη Θεσσαλονίκη.

Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., ο άνδρας συνελήφθη καθώς ενεπλάκη σε τροχαίο ατύχημα ως οδηγός Ι.Χ.Ε. αυτοκινήτου, με αποτέλεσμα τον τραυματισμό μίας πεζής γυναίκας.

Επιπλέον, διαπιστώθηκε ότι σε προγενέστερο χρόνο του είχε αφαιρεθεί η άδεια ικανότητας οδηγήσεως για παράβαση του ΚΟΚ.