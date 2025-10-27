Θεσσαλονίκη: Συνελήφθη 19χρονος για τροχαίο με εγκατάλειψη – Παρέσυρε γυναίκα και την άφησε αβοήθητη, οδηγούσε μεθυσμένος
Ένας 19χρονος συνελήφθη στη Θεσσαλονίκη για τροχαίο με εγκατάλειψη, καθώς ενώ οδηγούσε αυτοκίνητο παρέσυρε γυναίκα και την εγκατέλειψε αιμόφυρτη στην άσφαλτο.
Το τροχαίο έγινε γύρω στις 23:15 χθες το βράδυ στη Λεωφόρο Νίκης, στο ύψος της Αριστοτέλους. Σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, ο 19χρονος οδηγώντας αυτοκίνητο τραυμάτισε 27χρονη πεζή και στη συνέχεια απομακρύνθηκε από το σημείο του ατυχήματος χωρίς να ενημερώσει τις αστυνομικές αρχές ή να περιθάλψει την παθούσα.
Η γυναίκα μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο “Παπανικολάου”.
Μετά από αναζητήσεις από αστυνομικούς της Διεύθυνσης Άμεσης Δράσης Θεσσαλονίκης, ο νεαρός εντοπίστηκε και συνελήφθη.
Επιπλέον, σε έλεγχο που διενεργήθηκε μετά τον εντοπισμό του, προέκυψε ότι οδηγούσε το εν λόγω όχημα υπό την επήρεια οινοπνεύματος.
Ο συλληφθείς, με τη δικογραφία που σχηματίσθηκε σε βάρος του από την Υποδιεύθυνση Τροχαίας Θεσσαλονίκης, θα οδηγηθεί στον κ. Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Θεσσαλονίκης.