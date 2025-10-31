Θεσσαλονίκη: Συλλήψεις για διάφορα αδικήματα – Ανάμεσά τους τέσσερις ανήλικοι

Σε αυτόφωρες συλλήψεις ατόμων και σχηματισμοί δικογραφιών για διάφορα αδικήματα προχώρησαν αστυνομικοί της Γενικής Αστυνομικής Διεύθυνσης Θεσσαλονίκης.

Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ, στο πλαίσιο καθημερινών εποχούμενων περιπολιών και αστυνομικών ερευνών που διενεργούνται για τον εντοπισμό και την ταυτοποίηση ατόμων που εμπλέκονται σε διάφορα αδικήματα, αστυνομικοί Υπηρεσιών της Γενικής Αστυνομικής Διεύθυνσης Θεσσαλονίκης, προχώρησαν σε συλλήψεις και σχημάτισαν δικογραφίες σε βάρος δραστών, για διάφορα αδικήματα.

Ειδικότερα:

δικυκλιστές αστυνομικοί ομάδας «Ζ» συνέλαβαν απογευματινές ώρες χθες (30- 10-2025) στην Καλαμαριά, 20χρονο ημεδαπό, καθώς κατελήφθη να κατέχει 1 συσκευασία με κατεργασμένη κάνναβη, συνολικού βάρους 3,98 γραμμαρίων και 1 συσκευασία με ακατέργαστη κάνναβη, συνολικού βάρους 1,41 γραμμαρίων.

Επιπλέον, στην κατοχή του ανωτέρω ανευρέθηκε 1 αναδιπλούμενο μαχαίρι (τύπου σουγιά).

Συνελήφθησαν από αστυνομικούς του Τμήματος Πρόληψης και Καταστολής της Εγκληματικότητας, πρωινές ώρες της 30-10-2025 στους Αμπελόκηπους, τέσσερις ανήλικοι (3 ημεδαποί – 1 αλλοδαπός) καθώς ενεργώντας από κοινού, νωρίτερα αφαίρεσαν μοτοποδήλατο. Επιπλέον, διαπιστώθηκε ότι δύο εκ των συλληφθέντων δεν έχουν προβεί σε έκδοση αστυνομικού δελτίου ταυτότητας ως όφειλαν. Το ανωτέρω μοτοποδήλατο, παρελήφθη από το νόμιμο ιδιοκτήτη του.

Αστυνομικοί του Τμήματος Πρόληψης και Καταστολής της Εγκληματικότητας συνέλαβαν απογευματινές ώρες χθες 47χρονο ημεδαπό, σε βάρος του οποίου εκκρεμεί ένταλμα σύλληψης του Ανακριτή Πλημμελειοδικών Καβάλας για κλοπή και διακεκριμένες περιπτώσεις κλοπών.

Συνελήφθη από αστυνομικούς ομάδας ΔΙ.ΑΣ., 31χρονος ημεδαπός, καθώς σε βάρος του εκκρεμεί Βούλευμα του Συμβουλίου Πλημμελειοδικών Γρεβενών το οποίο ανακαλεί την απόλυση που του χορηγήθηκε δυνάμει Βουλεύματος του Συμβουλίου και διατάσσει την εκ νέου σύλληψη του προκειμένου να εκτίσει το υπόλοιπο της ποινής του που του επιβλήθηκε δυνάμει απόφασης του Μικτού Ορκωτού Εφετείου Θεσσαλονίκης, ήτοι 3 έτη, 5 μήνες και 25 ημέρες, για παράβαση του νόμου «Περί ναρκωτικών».

Πέραν των αυτόφωρων συλλήψεων, στο πλαίσιο συνεχιζόμενων ερευνών για την ταυτοποίηση δραστών για διάφορα αδικήματα, που έλαβαν χώρα σε προγενέστερο χρόνο, σχηματίστηκαν δικογραφίες:

από το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Θέρμης σε βάρος 42χρονου ημεδαπού, καθώς όπως προέκυψε από την αστυνομική έρευνα, την προηγούμενη εβδομάδα σε περιοχή του Δήμου Θέρμης, οδηγώντας αυτοκίνητο, παρείχε συνδρομή σε γυναίκα συνεργό του η οποία επιβιβάστηκε σε αυτό, αφού προηγουμένως αφαίρεσε με τη μέθοδο της απασχόλησης μία χρυσή αλυσίδα από ηλικιωμένη.

Οι σχηματισθείσες δικογραφίες θα υποβληθούν στον αρμόδιο Εισαγγελέα.