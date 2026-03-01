MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ

Θεσσαλονίκη: Σαφάρι ελέγχων της ΕΛΑΣ για την παραβατικότητα των ανηλίκων – Ελέγχθησαν 60 ανήλικοι

Φωτογραφία: Intime
|
THESTIVAL TEAM

Από την Υποδιεύθυνση Προστασίας Ανηλίκων της Διεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Θεσσαλονίκης σχεδιάστηκε ειδική επιχειρησιακή δράση για την πρόληψη της παραβατικότητας των ανηλίκων, η οποία υλοποιήθηκε βραδινές ώρες χθες (28-02-2026) έως πρώτες πρωινές ώρες σήμερα (01-03-2023), σε περιοχές του Δήμου Νεάπολης – Συκεών, με τη συνδρομή αστυνομικών των Διευθύνσεων Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων, Αστυνομίας, Άμεσης Δράσης και Αλλοδαπών.

Στο πλαίσιο της δράσης ελέγχθηκαν συνολικά 60 ανήλικοι, καθώς και 5 καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος.

Σκοπός ήταν η συλλογή στοιχείων και η χαρτογράφηση της κίνησης ανηλίκων που ενδεχομένως εμπλέκονται σε περιστατικά παραβατικότητας.

Τα στοιχεία που συλλέγονται θα αποτελέσουν αντικείμενο αξιολόγησης, αξιοποίησης και διερεύνησης για το σχεδιασμό στοχευμένων δράσεων σε περιοχές όπου διαπιστώνεται συσσώρευση περιστατικών ανήλικης παραβατικότητας.

Ανάλογες εξορμήσεις θα συνεχιστούν στο πεδίο της πρόληψης και αντιμετώπισης του φαινομένου της νεανικής εγκληματικότητας.

Ανήλικοι Θεσσαλονίκη

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 19 ώρες πριν

Τραγωδία στη Θεσσαλονίκη: Νεκρός 56χρονος σε τροχαίο

ΔΙΕΘΝΗ 5 ώρες πριν

Διαδηλωτές για τον θάνατο του Χαμενεΐ προσπάθησαν να κάνουν έφοδο στην αμερικανική πρεσβεία στη Βαγδάτη (video)

ΔΙΕΘΝΗ 15 ώρες πριν

IDF: Επτά Ιρανοί αξιωματούχοι, εκ των οποίων ο επικεφαλής των Φρουρών της Επανάστασης, “εξοντώθηκαν”

LIFESTYLE 17 ώρες πριν

Κωνσταντίνος Βασάλος για Ευρυδίκη Βαλαβάνη: Είναι τραγικό ότι ρώτησαν για μένα, έχει προχωρήσει τη ζωή της

ΚΟΙΝΩΝΙΑ 23 ώρες πριν

Λαμία: “Δεν ξεχνάμε, δεν συγχωρούμε” – Μεγάλη συγκέντρωση για τα τρία χρόνια από την τραγωδία στα Τέμπη

ΧΡΗΣΤΙΚΑ 14 ώρες πριν

Πώς να διώξετε τις μύγες από τους κάδους απορριμμάτων με φυσικό τρόπο