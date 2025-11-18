MENOY

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ

Θεσσαλονίκη: Πρόστιμα ύψους 10.000 ευρώ για παρεμπόριο σε λαϊκές αγορές – Κατασχέθηκαν 1419 προϊόντα

Φωτογραφία αρχείου
|
THESTIVAL TEAM

Δέκα άτομα συνελήφθησαν στη Θεσσαλονίκη στο πλαίσιο της αντιμετώπισης του παρεμπορίου σε λαϊκές αγορές ενώ επιβλήθηκαν συνολικά πρόστιμα ύψους 10.000 ευρώ.

Η Διεύθυνση Αστυνομίας Θεσσαλονίκης, στο πλαίσιο καταπολέμησης του παρεμπορίου, έχει συγκροτήσει και λειτουργεί Ειδική Ομάδα Παρεμπορίου, η οποία σε συνεργασία με αστυνομικούς των κατά τόπων Αστυνομικών Τμημάτων και την Δημοτική Αστυνομία του Δήμου Θεσσαλονίκης, διενεργούν στοχευμένους ελέγχους, κυρίως σε χώρους όπου παρουσιάζεται έντονη αγοραστική κίνηση, όπως στις παρυφές λαϊκών αγορών, με αποκλειστική αποστολή την πάταξη του φαινομένου.

Ειδικότερα, κατά το χρονικό διάστημα από 10-11-2025 έως 16-11-2025, σε λαϊκές αγορές στις περιοχές Τούμπας, Χαριλάου, Βούλγαρη και Ξηροκρήνης:

  • Ελέγχθηκαν 529 άτομα,
  • Συνελήφθησαν 10 άτομα,
  • Επιβλήθηκαν 9 διοικητικά πρόστιμα ύψους 10.000 ευρώ συνολικά,
  • Σχηματίστηκαν (10) δικογραφίες για παράνομη άσκηση υπαίθριου εμπορίου και
  • Εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν (1419) προϊόντα παρεμπορίου, καθώς και 20 κιλά ξηροί καρποί.

Οι έλεγχοι για την αντιμετώπιση του παρεμπορίου συνεχίζονται με αμείωτη ένταση.

Θεσσαλονίκη Λαϊκές αγορές Παρεμπόριο

