Θεσσαλονίκη: Νεκρός ο 87χρονος που έπεσε από μπαλκόνι πολυκατοικίας στις Συκιές

THESTIVAL TEAM

Νεκρός είναι ο 87χρονος άνδρας ο οποίος σήμερα το μεσημέρι βρέθηκε στο κενό από μπαλκόνι πολυκατοικίας, στις Συκιές Θεσσαλονίκης.

Υπενθυμίζεται πως το περιστατικό σημειώθηκε λίγο πριν τις 13:30, όταν ο ηλικιωμένος έπεσε από μπαλκόνι 2ου ορόφου στην οδό Κύπρου 10, κάτω από αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες.

Οι περίοικοι ειδοποίησαν άμεσα τις Αρχές και στο σημείο έσπευσε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ το οποίο τον παρέλαβε και τον μετέφερε στο Ιπποκράτειο νοσοκομείο, όπου και διαπιστώθηκε ο θάνατός του.

