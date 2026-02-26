Θεσσαλονίκη: Ηλικιωμένος έπεσε από μπαλκόνι πολυκατοικίας – Μεταφέρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του στο Ιπποκράτειο

Σοβαρό περιστατικό σημειώθηκε το μεσημέρι της Πέμπτης (26/2) σε πολυκατοικία στις Συκιές Θεσσαλονίκης.

Σύμφωνα με πληροφορίες, λίγο πριν τις 13:30, ο 87χρονος άνδρας έπεσε από μπαλκόνι πολυκατοικίας στην Κύπρου 10 κάτω από αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες.

Οι περίοικοι ειδοποίησαν άμεσα τις Αρχές και στο σημείο έσπευσε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ το οποίο τον παρέλαβε και τον μετέφερε χωρίς τις αισθήσεις του στο Ιπποκράτειο νοσοκομείο.