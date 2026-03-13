Θεσσαλονίκη: Νεαρός αναζητείται για εμπλοκή στη δολοφονία του 20χρονου στην Καλαμαριά

Νεαρός άντρας φέρεται να ταυτοποιήθηκε για εμπλοκή στην υπόθεση δολοφονίας του 20χρονου, χθες το βράδυ, στην Καλαμαριά Θεσσαλονίκης.

Κατά πληροφορίες, το συγκεκριμένο άτομο αναζητείται από στελέχη της Υποδιεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Β. Ελλάδος που διενεργούν τις έρευνες.

Μέχρι στιγμής παραμένει άγνωστο το ακριβές κίνητρο της δολοφονίας και εξετάζονται όλα τα ενδεχόμενα.

Το νεαρό θύμα εντοπίστηκε μετά τις 10 το βράδυ αιμόφυρτο στο οδόστρωμα επί της οδού Αργοναυτών, φέροντας τραύματα από αιχμηρό αντικείμενο στην πλάτη.

Διασώστες του ΕΚΑΒ επιχείρησαν επί τόπου να προσφέρουν τις πρώτες βοήθειες, με τον 20χρονο να μεταφέρεται στο νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ. Γύρω στις 12.30 μετά τα μεσάνυχτα, η ΕΛ.ΑΣ. ενημερώθηκε ότι ο νεαρός είχε καταλήξει.

Πηγή: ΑΠΕ – ΜΠΕ