MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ

Θεσσαλονίκη: Νεαρός αναζητείται για εμπλοκή στη δολοφονία του 20χρονου στην Καλαμαριά

Φωτογραφία: Intime
|
THESTIVAL TEAM

Νεαρός άντρας φέρεται να ταυτοποιήθηκε για εμπλοκή στην υπόθεση δολοφονίας του 20χρονου, χθες το βράδυ, στην Καλαμαριά Θεσσαλονίκης.

Κατά πληροφορίες, το συγκεκριμένο άτομο αναζητείται από στελέχη της Υποδιεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Β. Ελλάδος που διενεργούν τις έρευνες.

Μέχρι στιγμής παραμένει άγνωστο το ακριβές κίνητρο της δολοφονίας και εξετάζονται όλα τα ενδεχόμενα.

Το νεαρό θύμα εντοπίστηκε μετά τις 10 το βράδυ αιμόφυρτο στο οδόστρωμα επί της οδού Αργοναυτών, φέροντας τραύματα από αιχμηρό αντικείμενο στην πλάτη.

Διασώστες του ΕΚΑΒ επιχείρησαν επί τόπου να προσφέρουν τις πρώτες βοήθειες, με τον 20χρονο να μεταφέρεται στο νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ. Γύρω στις 12.30 μετά τα μεσάνυχτα, η ΕΛ.ΑΣ. ενημερώθηκε ότι ο νεαρός είχε καταλήξει.

Πηγή: ΑΠΕ – ΜΠΕ

Δολοφονία Θεσσαλονίκη Καλαμαριά

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

ΥΓΕΙΑ 3 ώρες πριν

ΕΟΔΥ: Η ιλαρά συνεχίζει να προκαλεί σοβαρές επιπλοκές και θανάτους – Ο εμβολιασμός παραμένει κρίσιμος

ΚΟΙΝΩΝΙΑ 17 ώρες πριν

Η γαστρονομία στην υπηρεσία της κοινωνίας: Δράση στήριξης από τον Δήμο Θεσσαλονίκη

ΔΙΚΑΣΤΙΚΑ 22 ώρες πριν

Άρειος Πάγος για το ευρύτερο Δημόσιο: Η συνταξιοδότηση δεν είναι λόγος απόλυσης, ούτε μισθολογικού υποβιβασμού

ΔΙΕΘΝΗ 20 ώρες πριν

Συναγερμός στο Μίσιγκαν: Ένοπλος εισέβαλε με αυτοκίνητο σε εβραϊκή συναγωγή και άρχισε να πυροβολεί – Δείτε βίντεο

ΥΓΕΙΑ 24 ώρες πριν

Ο ΕΟΦ ανακαλεί παρτίδα γνωστού αντιπηκτικού φαρμάκου

ΔΙΕΘΝΗ 4 ώρες πριν

Τουρκία: “Αναχαιτίστηκε βαλλιστικός πύραυλος από το Ιράν”, λέει το υπουργείο Εθνικής Άμυνας της χώρας