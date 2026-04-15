MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ

Θεσσαλονίκη: Νεαροί εκβίαζαν φίλο τους και του ζητούσαν χρήματα – Του άρπαξαν τη ζακέτα όταν προσπάθησε να ξεφύγει

Freepik
|
THESTIVAL TEAM

Δυο νεαροί ηλικίας 28 και 19 ετών συνελήφθησαν χθες το μεσημέρι στο κέντρο της Θεσσαλονίκης με την κατηγορία της απόπειρας ληστείας κατά συναυτουργία και της απόπειρας εκβίασης, σε βάρος ενός 19χρονου φίλου τους.

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι δύο νεαροί συναντήθηκαν με τον 19χρονο και τον εκβιάζαν ζητώντας του ποσά της τάξεως των 100 και των 200 ευρώ, ισχυριζόμενοι ότι τους τα χρωστούσε.

Ο 19χρονος αρνήθηκε να δώσει τα χρήματα και τότε οι δύο νεαροί επιχείρησαν αρχικά να του κλέψουν το κινητό, δίχως όμως να τα καταφέρουν. Μάλιστα όταν εκείνος προσπάθησε να φύγει, τα δύο άτομα κατάφεραν να του βγάλουν τη ζακέτα!

Στο σημείο κλήθηκε η ΕΛΑΣ και αστυνομικοί της ομάδας “Ζ” που έσπευσαν στο σημείο κατάφεραν να εντοπίσουν και να συλλάβουν τον 28χρονο και τον 19χρονο, σύμφωνα με την Αστυνομία.

Οι συλληφθέντες θα οδηγηθούν στον αρμόδιο Εισαγγελέα.

Θεσσαλονίκη

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

ΚΟΙΝΩΝΙΑ 21 ώρες πριν

Αίγιο: Στο νοσοκομείο 15χρονη σε κατάσταση μέθης

ΔΙΕΘΝΗ 17 ώρες πριν

H Ισπανία ξεκινά την νομιμοποίηση εκατοντάδων χιλιάδων μεταναστών χωρίς άδεια παραμονής

ΑΘΛΗΤΙΚΑ 18 ώρες πριν

ΠΑΟΚ: Τι ετοιμάζει για τον εορτασμό ενός αιώνα ζωής – Όλες οι εκδηλώσεις

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 1 ώρα πριν

Θεσσαλονίκη: Αστυνομική επιχείρηση σε περιοχή του Δήμου Κορδελιού-Ευόσμου – 24 “καμπάνες” για παραβάσεις του ΚΟΚ

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 17 ώρες πριν

Ζαχαριάδης: Από σήμερα, το ψέμα έχει όνομα και επίθετο: Μακάριος Λαζαρίδης

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ 4 ώρες πριν

Το Julia Fischer Quartet απόψε στο Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης