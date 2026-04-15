Θεσσαλονίκη: Νεαροί εκβίαζαν φίλο τους και του ζητούσαν χρήματα – Του άρπαξαν τη ζακέτα όταν προσπάθησε να ξεφύγει

Δυο νεαροί ηλικίας 28 και 19 ετών συνελήφθησαν χθες το μεσημέρι στο κέντρο της Θεσσαλονίκης με την κατηγορία της απόπειρας ληστείας κατά συναυτουργία και της απόπειρας εκβίασης, σε βάρος ενός 19χρονου φίλου τους.

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι δύο νεαροί συναντήθηκαν με τον 19χρονο και τον εκβιάζαν ζητώντας του ποσά της τάξεως των 100 και των 200 ευρώ, ισχυριζόμενοι ότι τους τα χρωστούσε.

Ο 19χρονος αρνήθηκε να δώσει τα χρήματα και τότε οι δύο νεαροί επιχείρησαν αρχικά να του κλέψουν το κινητό, δίχως όμως να τα καταφέρουν. Μάλιστα όταν εκείνος προσπάθησε να φύγει, τα δύο άτομα κατάφεραν να του βγάλουν τη ζακέτα!

Στο σημείο κλήθηκε η ΕΛΑΣ και αστυνομικοί της ομάδας “Ζ” που έσπευσαν στο σημείο κατάφεραν να εντοπίσουν και να συλλάβουν τον 28χρονο και τον 19χρονο, σύμφωνα με την Αστυνομία.

Οι συλληφθέντες θα οδηγηθούν στον αρμόδιο Εισαγγελέα.