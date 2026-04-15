ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ

Θεσσαλονίκη: Επιχείρηση της ΕΛ.ΑΣ σε περιοχές του Δήμου Πυλαίας-Χορτιάτη – Ελέγχθηκαν 110 ανήλικοι

Από την Υποδιεύθυνση Προστασίας Ανηλίκων της Διεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Θεσσαλονίκης σχεδιάστηκε ειδική επιχειρησιακή δράση για την πρόληψη της παραβατικότητας των ανηλίκων και την αποτροπή κατανάλωσης αλκοολούχων ποτών από αυτούς, η οποία υλοποιήθηκε βραδινές ώρες χθες (14-04-2026) έως πρώτες πρωινές ώρες σήμερα (15-04-2026), σε περιοχές του Δήμου Πυλαίας – Χορτιάτη, με τη συνδρομή αστυνομικών των Διευθύνσεων Άμεσης Δράσης, Αστυνομίας, Αλλοδαπών και Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Θεσσαλονίκης.

Στο πλαίσιο της δράσης ελέγχθηκαν συνολικά 110 ανήλικοι, καθώς και 5 καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος.

Σκοπός ήταν η συλλογή στοιχείων και η χαρτογράφηση της κίνησης ανηλίκων που ενδεχομένως εμπλέκονται σε περιστατικά παραβατικότητας, καθώς και η αποτροπή κατανάλωσης αλκοολούχων ποτών από αυτούς.

Τα στοιχεία που συλλέγονται θα αποτελέσουν αντικείμενο αξιολόγησης, αξιοποίησης και διερεύνησης για το σχεδιασμό στοχευμένων δράσεων σε περιοχές όπου διαπιστώνεται συσσώρευση περιστατικών ανήλικης παραβατικότητας.

Ανάλογες εξορμήσεις θα συνεχιστούν στο πεδίο της πρόληψης και αντιμετώπισης του φαινομένου της νεανικής εγκληματικότητας.

Αστυνομική επιχείρηση Θεσσαλονίκη Πυλαία

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 22 ώρες πριν

Ο Μακάριος Λαζαρίδης έδειξε on air το πτυχίο του: Το 2007 μπορούσες να εργαστείς ως μετακλητός ακόμα και με βεβαίωση σπουδών

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 23 ώρες πριν

Χανιά: Λύθηκε το χειρόφρενο και “καρφώθηκε” σε κολώνα της ΔΕΗ – Εγκλωβίστηκε οδηγός

LIFESTYLE 21 ώρες πριν

Μανώλης Μαυρομμάτης: Εύχομαι ούτε στους χειρότερους εχθρούς μου να μην συμβεί αυτό που έζησα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 11 ώρες πριν

ΕΦΚΑ: Προσωρινή διακοπή υπηρεσιών Ευρωπαϊκής Κάρτας Ασφάλισης Ασθενείας και ασφαλιστικής ικανότητας

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 14 ώρες πριν

Αλεξάνδρα Σδούκου για Μακάριο Λαζαρίδη: Το να είσαι βουλευτής ή υπουργός δεν προϋποθέτει πτυχίο

ΔΙΕΘΝΗ 13 ώρες πριν

Ινδία: Τουλάχιστον 10 νεκροί και 40 τραυματίες εξαιτίας έκρηξης σε ηλεκτροπαραγωγικό σταθμό