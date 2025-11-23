Θεσσαλονίκη: Ανήλικοι απείλησαν και ξυλοκόπησαν 15χρονους επειδή αρνήθηκαν να τους δώσουν χρήματα – Ένας έφηβος στο νοσοκομείο

Τρεις ανήλικοι που επιτέθηκαν σε δύο 15χρονους το βράδυ της περασμένης Παρασκευής σε περιοχή της Πυλαίας, στη Θεσσαλονίκη, συνελήφθησαν από τις αστυνομικές Αρχές.

Πρόκειται για έναν 13, έναν 14χρονο και έναν 15χρονο ενώ αναζητείται ένας ακόμα ανήλικος.

Οι δράστες το βράδυ της περασμένης Παρασκευής προσέγγισαν τους δύο 15χρονους σε πάρκο και τους ζήτησαν χρήματα απειλώντας τους. Όταν τα θύματα αρνήθηκαν, τους επιτέθηκαν και τους χτύπησαν ενώ στον έναν 15χρονο έριξαν και γροθιά, με συνέπεια το θύμα να μεταφερθεί σε νοσοκομείο της πόλης.

Από Αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Πυλαίας – Χορτιάτη συνελήφθησαν οι τρεις ανήλικοι και σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία για απόπειρα ληστείας, σωματική βλάβη και επικίνδυνη σωματική βλάβη αδύναμων ατόμων.

Σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, συνελήφθησαν οι γονείς των τριών ανηλίκων για παραμέληση εποπτείας ανηλίκων.