MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ

Θεσσαλονίκη: Άνδρας έπεσε στον Θερμαϊκό – Ανασύρθηκε με τη βοήθεια περαστικών

Φωτογραφία: Αρχείο Intime
|
THESTIVAL TEAM

Συναγερμός σήμανε σήμερα το μεσημέρι στις Αρχές όταν ένας άνδρας έπεσε στον Θερμαϊκό, στο ύψος της παλιάς παραλίας, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης.

Το περιστατικό έγινε γύρω στις 12:50 όταν ο άνδρας, ηλικίας 74 ετών, έπεσε στη θάλασσα κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση του Λιμενικού, στο σημείο μετέβησαν ένα Περιπολικό σκάφος Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. (ΠΛΣ), καθώς και ένα Περιπολικό όχημα Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. από ξηράς. Ο 74χρονος ανασύρθηκε από τη θάλασσα με τη συνδρομή διερχόμενων ατόμων, έχοντας τις αισθήσεις του και διακομίστηκε με ασθενοφόρο όχημα του ΕΚΑΒ στο Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης Ιπποκράτειο.

Προανάκριση διενεργείται από το Κεντρικό Λιμεναρχείο Θεσσαλονίκης.

Θεσσαλονίκη

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

ΧΡΗΣΤΙΚΑ 23 ώρες πριν

Εργασίες αντικατάστασης στηθαίων από σήμερα στην Επαρχιακή Οδό 5 στο τμήμα Χαλάστρα – Κύμινα

ΔΙΕΘΝΗ 20 ώρες πριν

Τηλεφωνική επικοινωνία Ερντογάν – Μακρόν: Ζητά αυξημένη συνεργασία με ΝΑΤΟ η Άγκυρα

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 4 ώρες πριν

Θεσσαλονίκη: Αστυνομική επιχείρηση για άτομα που διαμένουν παράνομα στη χώρα – Τρεις συλλήψεις

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ 23 ώρες πριν

Καισαριανή: Οι νέες συγκλονιστικές φωτογραφίες από την εκτέλεση των 200

ΔΙΕΘΝΗ 1 ώρα πριν

Ο Τραμπ προσευχήθηκε με πάστορες στο Οβάλ Γραφείο για την επιτυχία των ΗΠΑ στον πόλεμο με το Ιράν – Δείτε βίντεο

MEDIA NEWS 7 ώρες πριν

Akylas: Η εμφάνισή του στον δεύτερο ημιτελικό του Σαν Μαρίνο για τη Eurovision 2026 – Δείτε το βίντεο