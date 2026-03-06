Θεσσαλονίκη: Άνδρας έπεσε στον Θερμαϊκό – Ανασύρθηκε με τη βοήθεια περαστικών

Συναγερμός σήμανε σήμερα το μεσημέρι στις Αρχές όταν ένας άνδρας έπεσε στον Θερμαϊκό, στο ύψος της παλιάς παραλίας, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης.

Το περιστατικό έγινε γύρω στις 12:50 όταν ο άνδρας, ηλικίας 74 ετών, έπεσε στη θάλασσα κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση του Λιμενικού, στο σημείο μετέβησαν ένα Περιπολικό σκάφος Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. (ΠΛΣ), καθώς και ένα Περιπολικό όχημα Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. από ξηράς. Ο 74χρονος ανασύρθηκε από τη θάλασσα με τη συνδρομή διερχόμενων ατόμων, έχοντας τις αισθήσεις του και διακομίστηκε με ασθενοφόρο όχημα του ΕΚΑΒ στο Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης Ιπποκράτειο.

Προανάκριση διενεργείται από το Κεντρικό Λιμεναρχείο Θεσσαλονίκης.