Θεσσαλονίκη: Αίσιο τέλος στην εξαφάνιση των δύο ανήλικων από δομή φιλοξενίας

Αίσιο τέλος είχε η εξαφάνιση των δύο ανήλικων από χώρο φιλοξενίας ασυνόδευτων ανηλίκων στο Ωραιόκαστρο Θεσσαλονίκης. Τα παιδιά εντοπίστηκαν και είναι καλά στην υγεία τους.

Σήμερα, 04/02/2026 «Το Χαμόγελο του Παιδιού» ενημερώθηκε από τις Αστυνομικές Αρχές ότι, οι ανήλικοι εντοπίστηκαν στις 03/02/2026 στην περιοχή του Κιλκίς.

Υπενθυμίζουμε ότι, στις 02/02/2026, μεσημεριανές ώρες, οι δύο 15χρονοι, αφγανικής καταγωγής, εξαφανίστηκαν από χώρο φιλοξενίας στη περιοχή του Ωραιοκάστρου Θεσσαλονίκης και ακολούθως το «Χαμόγελο του Παιδιού» προχώρησε στη δημοσιοποίηση των στοιχείων τους, κατόπιν εισαγγελικής εντολής.