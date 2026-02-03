MENOY

ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Θεσσαλονίκη: Συναγερμός για την εξαφάνιση δύο ανηλίκων από δομή φιλοξενίας

THESTIVAL TEAM

Συναγερμός σήμανε στις αρχές για την εξαφάνιση δύο ανηλίκων από χώρο φιλοξενίας ασυνόδευτων ανηλίκων στο Ωραιόκαστρο Θεσσαλονίκης.

Σύμφωνα με το «Χαμόγελο του Παιδιού», στις 02/2/2026, στις 16.00 η ώρα, εξαφανίστηκε από χώρο φιλοξενίας ασυνόδευτων ανηλίκων ο Abbas (ον) Gulistani (επ) και ο Omid (ον) Nabizada 15 ετών, αφγανικής καταγωγής. Το Χαμόγελο του Παιδιού ενημερώθηκε σήμερα 03/02/2026 και προχώρησε άμεσα σε δημοσιοποίηση των στοιχείων των παιδιών.

Ο Abbas (ον) Gulistani (επ) έχει ύψος 1.76 μ., έχει κανονικό βάρος, έχει μαύρα μαλλιά και καστανά μάτια.

Την ημέρα που εξαφανίστηκε είναι άγνωστο τι φορούσε.

Ο Omid (ον) Nabizada (επ) έχει ύψος 1.72 μ., έχει κανονικό βάρος , έχει μαύρα μαλλιά και καστανά μάτια.

Την ημέρα που εξαφανίστηκε είναι άγνωστο τι φορούσε.

Οποιοσδήποτε έχει κάποια πληροφορία, παρακαλείται να επικοινωνήσει τηλεφωνικά με «Το Χαμόγελο του Παιδιού», όλο το 24ωρο, στην «Ευρωπαϊκή Γραμμή για τα Εξαφανισμένα Παιδιά 116000» καθώς και σε όλα τα Αστυνομικά Τμήματα της χώρας αλλά και μέσω της εφαρμογής Missing Alert app οπού υπάρχει ζωντανή ενημέρωση για την εξαφάνιση.

Μπορείτε να την κατεβάσετε για Android κινητά εδώ http://bit.ly/missing-alert-android και για Apple κινητά εδώ http://bit.ly/missing-alert-apple

Εξαφάνιση Θεσσαλονίκη

