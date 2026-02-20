MENOY

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ

Θεσσαλονίκη: 41χρονος έκρυβε στο σπίτι του σακούλες με χασίς και 270 χάπια ecstasy

THESTIVAL TEAM

Ένας 41χρονος συνελήφθη για ναρκωτικά χθες το μεσημέρι σε περιοχή της Θεσσαλονίκης.

Ειδικότερα, στο πλαίσιο καταπολέμησης της διάδοσης ναρκωτικών και ύστερα από κατάλληλη αξιοποίηση στοιχείων για διακίνηση ναρκωτικών από τον δράστη στην ευρύτερη περιοχή της Θεσσαλονίκης, χθες πραγματοποιήθηκε αστυνομική επιχείρηση κατά την οποία ο προαναφερόμενος εντοπίστηκε και ακινητοποιήθηκε.

Στην κατοχή του καθώς και σε νομότυπη έρευνα που διενεργήθηκε από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης Ναρκωτικών της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Λάρισας στην οικία του, βρέθηκαν συνολικά και κατασχέθηκαν:

• πέντε νάιλον συσκευασίες με ποσότητες ακατέργαστης κάνναβης, συνολικού βάρους -710,3- γραμμαρίων,
• μία νάιλον συσκευασία με ποσότητα κατεργασμένης κάνναβης, σε μορφή σοκολάτας, συνολικού βάρους -61,4- γραμμαρίων,
• μία νάιλον συσκευασία με ποσότητα κρυσταλλικής μεθαμφεταμίνης, σε βράχο, βάρους -4,7- γραμμαρίων,
• -270- δισκία MDMA(ECSTASY) ,
• -2- ζυγαριές και
• -1- κινητό τηλέφωνο.

Σε βάρος του 41χρονου σχηματίστηκε δικογραφία για παράβαση της νομοθεσίας περί ναρκωτικών. Ο συλληφθείς θα οδηγηθεί αρμοδίως, ενώ την προανάκριση διενεργεί η Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Λάρισας.

Θεσσαλονίκη

