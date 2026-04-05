Θεσσαλονίκη: 40χρονη μεθυσμένη προκάλεσε τροχαίο – Πήγε να την καλύψει 59χρονος συνεπιβάτης, συνελήφθησαν και οι δύο

Στη σύλληψη δύο ατόμων προχώρησαν τις πρώτες πρωινές ώρες σήμερα αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Τροχαίας Θεσσαλονίκης, μετά από περιστατικό τροχαίου ατυχήματος με υλικές ζημιές.

Πρόκειται για μία 40χρονη ημεδαπή και έναν 59χρονο ημεδαπό, οι οποίοι επιχείρησαν να παραπλανήσουν τις αρχές σχετικά με τα στοιχεία του οδηγού ενός εκ των εμπλεκόμενων οχημάτων.

Σύμφωνα με την αστυνομία, κατά την καταγραφή σύγκρουσης μεταξύ δύο Ι.Χ. επιβατικών αυτοκινήτων, οι δύο συλληφθέντες δήλωσαν ψευδώς ότι οδηγός του ενός οχήματος ήταν ο 59χρονος. Ωστόσο, από τον έλεγχο που ακολούθησε διαπιστώθηκε ότι το όχημα οδηγούσε η 40χρονη.

Περαιτέρω έλεγχος αποκάλυψε ότι η γυναίκα βρισκόταν υπό την επήρεια οινοπνεύματος, γεγονός που φέρεται να αποτέλεσε και τον λόγο της προσπάθειας παραπλάνησης των αστυνομικών.

Σε βάρος των δύο συλληφθέντων σχηματίστηκε δικογραφία για ψευδή δήλωση, ενώ η 40χρονη αντιμετωπίζει επιπλέον κατηγορίες για οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ.

