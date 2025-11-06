MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ

Ταυτοποιήθηκαν δύο οδηγοί μηχανών που έτρεχαν με πάνω από 250 χλμ./ώρα στην Αττική οδό – Δείτε βίντεο

Φωτογραφία: Αρχείου Intime
|
THESTIVAL TEAM

Ταυτοποιήθηκαν, έπειτα από έρευνα του Τμήματος Τροχαίας Αττικής Οδού, σε συνεργασία με την Ομάδα Ελέγχου και Πρόληψης Τροχαίων Ατυχημάτων (Ο.Ε.Π.Τ.Α), τα δύο άτομα που απεικονίζονταν σε βίντεο σε μέσο κοινωνικής δικτύωσης να οδηγούν με επικίνδυνο τρόπο μοτοσικλέτες μεγάλου κυβισμού στην Αττική Οδό.

Πρόκειται για 27χρονο και 21χρονο, οι οποίοι κατηγορούνται για επικίνδυνη οδήγηση κατ’ εξακολούθηση, καθώς με τις πράξεις τους έθεσαν σε κίνδυνο την ασφάλεια των συγκοινωνιών και τη ζωή και τη σωματική ακεραιότητα των χρηστών του οδικού δικτύου.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της Αστυνομίας, οι δυο τους οδηγούσαν τις μοτοσικλέτες τους για λόγους επίδειξης και εντυπωσιασμού, με ταχύτητες που ξεπερνούσαν τα 250 χλμ./ώρα, πραγματοποιώντας «σούζες» και συνεχείς ελιγμούς, ενώ στο πλαίσιο της ενδελεχούς έρευνας, διαπιστώθηκε ότι παρουσίαζαν την ίδια παραβατική συμπεριφορά και στο παρελθόν.

Οι κατηγορούμενοι παρουσιάστηκαν αυτοβούλως την Τετάρτη, 5 Νοεμβρίου 2025, στο αρμόδιο Τμήμα Τροχαίας, όπου κατόπιν επικοινωνίας με τον αρμόδιο Εισαγγελέα, σήμερα Πέμπτη, 6 Νοεμβρίου, πραγματοποιήθηκε κατάσχεση μίας εκ των μοτοσυκλετών, η οποία εντοπίστηκε σε ιδιωτικό συνεργείο.

Μάλιστα, κατά τη διαδικασία της κατάσχεσης, συνελήφθη έτερο άτομο για απείθεια, καθώς παρεμπόδισε τις ενέργειες των αστυνομικών.

Στην ίδια ανακοίνωση αναφέρεται ότι οι δύο κατηγορούμενοι είχαν απασχολήσει πρόσφατα για ίδια αδικήματα και συγκεκριμένα ο 27χρονος έχει κατηγορηθεί για επικίνδυνη οδήγηση και επικίνδυνες παρεμβάσεις στην οδική συγκοινωνία, ενώ σε βάρος του 21χρονου είχε βεβαιωθεί διοικητικό πρόστιμο συνολικού ύψους άνω των 2.600 ευρώ για μη συμμόρφωση σε σήμα στάσης τροχονόμου, επικίνδυνους ελιγμούς, μη χρήση κράνους και δυσδιάκριτη πινακίδα και του είχε αφαιρεθεί η άδεια ικανότητας οδήγησης για 455 ημέρες.

Αττική Οδός Τροχαία

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 11 ώρες πριν

Τροχαίο στο Παγκράτι με τραυματισμό οδηγού – Το αυτοκίνητο εξετράπη της πορείας του

ΑΘΛΗΤΙΚΑ 9 ώρες πριν

Οπαδοί της Μπαρτσελόνα άναψαν πυρσούς μέσα σε λεωφορείο που τους μετέφερε και το όχημα πήρε φωτιά – Δείτε βίντεο

LIFESTYLE 3 ώρες πριν

Ανδρέας Μικρούτσικος: Πέρασε, μου έριξε ένα βρισίδι και μου έκοψε την καλημέρα για έξι μήνες

LIFESTYLE 20 ώρες πριν

Κατερίνα Καινούργιου: Στόλισε ένα εντυπωσιακό χριστουγεννιάτικο δέντρο – “Έγινε με πολλή, πολλή αγάπη”

ΔΙΕΘΝΗ 21 ώρες πριν

Τουρκία: Συνάντηση των μυστικών υπηρεσιών με αντιπροσωπεία της Χαμάς στην Κωνσταντινούπολη για την εκεχειρία στη Γάζα

ΚΟΙΝΩΝΙΑ 10 ώρες πριν

Καταγγελία επιβάτη: Τρένο που εκτελούσε το δρομολόγιο Θεσσαλονίκη – Λάρισα μπήκε σε λάθος γραμμή – “Κάτι έγινε με το κλειδί”