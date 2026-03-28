MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ

Συρία: Οι καθολικές εκκλησίες της Δαμασκού ακυρώνουν τη λιτανεία της Κυριακής των Βαΐων

|
THESTIVAL TEAM

Οι καθολικές εκκλησίες της Δαμασκού ακύρωσαν τις λιτανείες για τον εορτασμό της Κυριακής των Βαΐων που είχαν προγραμματίσει για την Κυριακή, μετά τις εντάσεις που ξέσπασαν την Παρασκευή σε πόλη με κυρίως χριστιανικό πληθυσμό στην κεντρική Συρία, δήλωσε σήμερα θρησκευτικός αξιωματούχος στο Γαλλικό Πρακτορείο.

“Λάβαμε τη συλλογική απόφαση, σε όλες τις εκκλησίες της Δαμασκού, να ανασταλούν όλοι οι εορτασμοί που είχαν προγραμματιστεί για αύριο, Κυριακή, όχι από φόβο, αλλά σε ένδειξη αλληλεγγύης προς τους αδελφούς μας στην πόλη Σουκαϊλαμπίγια”, κοντά στη Χάμα, ανακοίνωσε ο Ραφάτ Αμπού αλ Νασρ, αξιωματούχος της Μελχιτικής Καθολικής Εκκλησίας.

Η απόφαση αυτή λαμβάνεται την επομένη των εντάσεων στη Σουκαϊλαμπίγια, μια από τις μεγαλύτερες πόλεις με πληθυσμό κυρίως χριστιανικό της κεντρικής Συρίας, μεταξύ κατοίκων και ένοπλων ανδρών που πήγαν από γειτονικά χωριά και έκαναν έφοδο στην πόλη, σύμφωνα με το Συριακό Παρατηρητήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων.

Μετά την πτώση του Μπασάρ αλ Άσαντ τον Δεκέμβριο του 2024, οι ισλαμιστικές αρχές δεσμεύτηκαν να προστατεύσουν τις μειονότητες, μεταξύ των οποίων οι Χριστιανοί, αλλά οι φόβοι των τελευταίων οξύνθηκαν μετά την επίθεση αυτοκτονίας κατά μιας εκκλησίας τον περασμένο Ιούνιο στη Δαμασκό, στην οποία 25 άνθρωποι σκοτώθηκαν.

Η θρησκευτική βία, που επηρέασε και άλλες μειονοτικές ομάδες όπως οι Αλαουίτες, στοίχισε τη ζωή σε χιλιάδες ανθρώπους το 2025, υπονομεύοντας την εμπιστοσύνη στις αρχές, οι οποίες κατηγορήθηκαν ότι δεν προστάτευσαν τις μειονότητες ή ακόμη και ότι υποκίνησαν ή συμμετείχαν στις ωμότητες.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Συρία

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Περισσοτερες Ειδησεις

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 8 ώρες πριν

Γ. Παπανδρέου: Στην παραδοσιακή Αριστερά ξέπλυναν τη Δεξιά για να χτυπήσουν το ΠΑΣΟΚ

ΖΩΔΙΑ 22 ώρες πριν

5 ζώδια βλέπουν τη ζωή τους να αλλάζει προς το καλύτερο τον Απρίλιο

ΔΙΕΘΝΗ 13 ώρες πριν

Χούθι: Για πρώτη φορά εκτοξεύτηκε πύραυλος από την Υεμένη εναντίον του Ισραήλ

LIFESTYLE 23 ώρες πριν

Συγκινεί η Άννα Μαρία Παπαχαραλάμπους: Πάνε 10 χρόνια που την έχασα, είδα από κοντά πως ήρθε η ασθένεια που την διέλυσε

LIFESTYLE 11 ώρες πριν

Ο Γεράσιμος Ζαγορίτης απαντά 16 χρόνια μετά, για τις φωτογραφίες με την Τζούλια Αλεξανδράτου στο Πολεμικό Μουσείο

ΣΑΝ ΣΗΜΕΡΑ 17 ώρες πριν

Σαν σήμερα: Τα σημαντικότερα γεγονότα που συνέβησαν στις 28 Μαρτίου