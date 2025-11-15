MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ

Συνελήφθη στο “Ελ. Βενιζέλος” μέλος διεθνούς συμμορίας διαρρηκτών – Είχε μπει και στο σπίτι της εισαγγελέως Τουλουπάκη

Φωτογραφία: Intime
|
THESTIVAL TEAM

Στα χέρια της Αστυνομίας βρίσκεται από το βράδυ της Πέμπτης 13 ένας 29χρονος αλλοδαπός, ο οποίος συνελήφθη στον Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών «Ελευθέριος Βενιζέλος» από αστυνομικούς της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος.

Σε βάρος του εκκρεμούσε ένταλμα σύλληψης για συμμετοχή σε υποθέσεις κλοπών από διαμερίσματα τον Αύγουστο του 2020 και τον Αύγουστο του 2022, δικογραφίες που είχαν σχηματιστεί από το Τμήμα Εγκλημάτων κατά Ιδιοκτησίας. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο ίδιος είχε διαρρήξει και το σπίτι της εισαγγελέως Ελένης Τουλουπάκη στο παρελθόν.

Η σύλληψη ήρθε μετά από εκτεταμένη έρευνα, η οποία αποκάλυψε ότι ο 29χρονος ήταν μέλος διεθνώς μετακινούμενης εγκληματικής οργάνωσης που δρούσε με τη μορφή «mobile organized crime group», στοχεύοντας διαμερίσματα σε περιοχές του κέντρου της Αθήνας όπως η Ακρόπολη και το Κολωνάκι. Τα μέλη της οργάνωσης επέλεγαν σπίτια με υψηλό οικονομικό όφελος και παρακολουθούσαν τις κινήσεις των ιδιοκτητών για να βεβαιωθούν ότι απουσίαζαν πριν προχωρήσουν σε διάρρηξη.

Οι δράστες έδειχναν υψηλή τεχνική κατάρτιση, παραβιάζοντας κλειδαριές χωρίς να αφήνουν εμφανή ίχνη, ενώ δεν δίσταζαν να διαρρήξουν δύο διαφορετικά διαμερίσματα στην ίδια πολυκατοικία. Όπως προέκυψε μέσα από τη Διεύθυνση Διεθνούς Αστυνομικής Συνεργασίας, η δράση τους είχε επεκταθεί σε ευρωπαϊκό επίπεδο, με τον συλληφθέντα να έχει απασχολήσει τις Αρχές και στην Αυστρία για παρόμοια αδικήματα. Στην κατοχή του βρέθηκαν έγγραφα των Αρχών της Σλοβακίας, η προέλευση των οποίων εξετάζεται.

Μέχρι στιγμής έχει ταυτοποιηθεί η συμμετοχή του σε τρεις διαρρήξεις: δύο στην ίδια πολυκατοικία τον Αύγουστο του 2020 και μία ακόμη σε διαμέρισμα τον Αύγουστο του 2022. Κατά τη σωματική έρευνα που του πραγματοποιήθηκε, οι αστυνομικοί κατέσχεσαν 500 ευρώ, 100 δολάρια, έναν φορητό υπολογιστή, ένα κινητό τηλέφωνο και μία ταυτότητα σλοβακικών Αρχών.

Ο 29χρονος οδηγήθηκε στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή.

Ελευθέριος Βενιζέλος Σύλληψη

