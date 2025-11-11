Αττική: Ήθελε να χωρίσουν και εκείνος την απειλούσε ότι θα της κάνει κακό – Συνελήφθη 19χρονος για revenge porn σε βάρος ανήλικης

Σοβαρή υπόθεση εκδικητικής πορνογραφίας και πορνογραφίας ανηλίκων εξιχνίασε η Διεύθυνση Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος, προχωρώντας στη σύλληψη 19χρονου ημεδαπού σε περιοχή της Αττικής, τις πρωινές ώρες της Τρίτης.

Σε βάρος του νεαρού σχηματίστηκε δικογραφία για εκδικητική πορνογραφία κατ’ εξακολούθηση και πορνογραφία ανηλίκων μέσω διαδικτύου.

Η υπόθεση ξεκίνησε ύστερα από καταγγελία, σύμφωνα με την οποία ο 19χρονος απειλούσε την ανήλικη σύντροφό του ότι θα διαμοιράσει μέσω διαδικτύου προσωπικές τους στιγμές, εάν εκείνη αποφάσιζε να διακόψει τη σχέση τους. Παράλληλα, ο ίδιος φέρεται να ασκούσε έντονη ψυχολογική πίεση στην ανήλικη, αποστέλλοντας απειλητικά μηνύματα και πραγματοποιώντας τηλεφωνικές κλήσεις, με τις οποίες την εκβίαζε ότι θα προκαλέσει κακό είτε στην ίδια, είτε σε άτομα του περιβάλλοντός της, είτε στον ίδιο του τον εαυτό.

Μετά από ενδελεχή και εμπεριστατωμένη έρευνα των αστυνομικών της Δίωξης Κυβερνοεγκλήματος, ο 19χρονος εντοπίστηκε και συνελήφθη. Κατά την έρευνα στην οικία του βρέθηκε και κατασχέθηκε ένα κινητό τηλέφωνο, το οποίο φέρεται να χρησιμοποιούσε για τη διάπραξη των αδικημάτων.

Το κατασχεθέν κινητό θα αποσταλεί στη Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών για περαιτέρω εργαστηριακή εξέταση, ενώ ο συλληφθείς αναμένεται να οδηγηθεί στην αρμόδια εισαγγελική αρχή.

Η Διεύθυνση Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος υπενθυμίζει ότι οι πολίτες μπορούν να απευθύνονται στην Υπηρεσία για κάθε ζήτημα που αφορά διαδικτυακή εκμετάλλευση, εκβίαση ή απειλή, καλώντας στον αριθμό 11188 ή αποστέλλοντας μήνυμα μέσω email στο cybercrime@astynomia.gr.