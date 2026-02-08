Έκτακτο: Εξαφανίστηκε σκιέρ στο χιονοδρομικό κέντρο Καϊμακτσαλάν – Σε εξέλιξη έρευνες
Φωτογραφία: Intime
THESTIVAL TEAM
Μεγάλη κινητοποίηση των Αρχών σημειώθηκε το απόγευμα της Κυριακής στο Καϊμάκτσαλαν, μετά από πληροφορίες για εξαφάνιση σκιέρ στην ευρύτερη ορεινή περιοχή.
Σύμφωνα με πληροφορίες του thestival, η εξαφάνιση του νεαρού σκιέρ δηλώθηκε στις Αρχές από τους οικείους του στις 18:15.
Αυτή την ώρα στις αναζητήσεις συμμετέχει πεζοπόρο τμήμα 12 πυροσβεστών, μέλη της Ορειβατικής Ομάδας Έρευνας και Διάσωσης της 2ης ΕΜΑΚ, η 2η ΕΜΟΔΕ και δύο ερπυστριοφόρα οχήματα του χιονοδρομικού κέντρου.
