ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ

Έκτακτο: Εξαφανίστηκε σκιέρ στο χιονοδρομικό κέντρο Καϊμακτσαλάν – Σε εξέλιξη έρευνες

Φωτογραφία: Intime
|
THESTIVAL TEAM

Μεγάλη κινητοποίηση των Αρχών σημειώθηκε το απόγευμα της Κυριακής στο Καϊμάκτσαλαν, μετά από πληροφορίες για εξαφάνιση σκιέρ στην ευρύτερη ορεινή περιοχή.

Σύμφωνα με πληροφορίες του thestival, η εξαφάνιση του νεαρού σκιέρ δηλώθηκε στις Αρχές από τους οικείους του στις 18:15.

Αυτή την ώρα στις αναζητήσεις συμμετέχει πεζοπόρο τμήμα 12 πυροσβεστών, μέλη της Ορειβατικής Ομάδας Έρευνας και Διάσωσης της 2ης ΕΜΑΚ, η 2η ΕΜΟΔΕ και δύο ερπυστριοφόρα οχήματα του χιονοδρομικού κέντρου.

ΕΜΑΚ

