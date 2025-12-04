Στιγμές τρόμου για 48χρονο στη Θεσσαλονίκη! Τον απήγαγαν και τον τσάκισαν στο ξύλο νεαροί συμμορίτες

Μια άκρως περίεργη υπόθεση καλούνται να διαλευκάνουν οι αστυνομικοί του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Παύλου Μελά στη Θεσσαλονίκη. Την περασμένη Παρασκευή ένας 48χρονος βρέθηκε στο στόχαστρο συμμορίας νεαρών που τον ξυλοκόπησαν ανηλεώς και τον λήστεψαν.

Σύμφωνα με πληροφορίες του thestival, το μαρτύριο του 48χρονου ξεκίνησε στις 8 το βράδυ της Παρασκευής καθώς βρισκόταν με το αυτοκίνητό του στην οδό Λαγκαδά και περίμενε αμέριμνος να ανάψει ο ερυθρός σηματοδότης για να ξεκινήσει. Ένα όχημα τον έκλεισε από μπροστά και ένα δεύτερο στάθμευσε από πίσω του. Δύο νεαροί μπήκαν αιφνιδιαστικά στο όχημά του. Ο ένας από αυτός έβαλε ένα μαχαίρι στον λαιμό του και τον διέταξε να ακολουθήσει το μπροστινό αυτοκίνητο. Φοβούμενος για τη ζωή του ο 48χρονος υπάκουσε. Η διαδρομή του τρόμου ξεκίνησε από την αερογέφυρα της Σταυρούπολης. Οι δράστες χτυπούσαν το θύμα στο κεφάλι και εκτόξευαν απειλές για τη ζωή του. Μέσα από διάφορα στενά δρομάκια τα τρία οχήματα κατευθύνθηκαν στο αλσύλλιο των Μετεώρων, στην Πολίχνη.

Με την απειλή του μαχαιριού οδήγησαν τον 48χρονο μέσα στο αλσύλλιο. Εκεί περίμεναν ακόμα δέκα άτομα νεαρής ηλικίας. Του πήραν το κινητό τηλέφωνο και το έσπασαν. Τον περικύκλωσαν. Ο ένας κρατούσε μαχαίρι τύπου πεταλούδα. Του ζήτησαν τα χρήματά του και τους απάντησε ότι δεν είχε. Πήγαν να του πάρουν τα κλειδιά του αυτοκινήτου κι εκείνος αντιστάθηκε. Τον έριξαν κάτω και άρχισαν να τον χτυπούν με μανία σε όλο το σώμα.

«Μου είπε ότι ήταν σοκαρισμένος από αυτό που του συνέβαινε. Πονούσε αφάνταστα από τα χτυπήματα. Προσπαθούσε να προστατευτεί όμως δεν άντεξε και λιποθύμησε. Έμεινες αναίσθητος περίπου 30 λεπτά. Του είχαν κόψει τη φόρμα και το μπουφάν με το μαχαίρι. Σύρθηκε γεμάτος αίματα μέχρι τον δρόμο. Τα μάτια του έσταζαν αίμα. Όλο του το σώμα ήταν μέσα στα αίματα. Ζήτησε βοήθεια από ένα σπίτι όμως τον αγνόησαν. Βγήκε στον δρόμο και κατέρρευσε για δεύτερη φορά» περιγράφει, μιλώντας στο thestival, η σύντροφος του 48χρονου.

Περίοικοι ειδοποίησαν την Αστυνομία. Ο άτυχος άντρας ήταν αιμόφυρτος στην άκρη του δρόμου. Τον παρέλαβε ασθενοφόρο και τον μετέφερε στο νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ. Υποβλήθηκε σε σειρά εξετάσεων. Είχε εκδορές σε όλο το σώμα και στο κεφάλι. Οι γιατροί διαπίστωσαν κάταγμα στη μύτη, στο ιγμόρειο και στο σαγόνι. Οι νεαροί κακοποιοί με τα λυσσαλέα χτυπήματά τους του έσπασαν τέσσερα πλευρά. Νοσηλεύτηκε μέχρι την Τρίτη. Πλέον αναρρώνει στην οικία του, αν και θα χρειαστεί αρκετό χρόνο για να ξεπεράσει το σοκ της δολοφονικής μανίας που βίωσε.

«Δεν είχε λεφτά μαζί του. Πήραν τα κλειδιά του αυτοκινήτου, το κινητό του και το τσαντάκι του, το οποίο βρέθηκε την επόμενη μέρα πεταμένο στο δασάκι. Η Αστυνομία μας είπε ότι πρόκειται για συμμορία νεαρών που δρα στην περιοχή τα τελευταία χρόνια. Αντίστοιχα περιστατικά έχουν ξανασυμβεί. Δεν μπορεί να συμβαίνει αυτό και η Αστυνομία να μην μπορεί να το σταματήσει» δήλωσε η σύντροφος του 48χρονου.