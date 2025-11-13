SOS εκπέμπουν οι αστυνομικοί για τη δομή μεταναστών στις Σέρρες- “Είναι βέβαιο ότι θα ξαναγίνει εξέγερση”

«Ήταν θέμα χρόνου να γίνει η εξέγερση. Και πάλι θα ξαναγίνει» ανέφερε στο thestival.gr, έμπειρος Συνοριοφύλακας για τα όσα διαδραματίστηκαν το απόγευμα της Τετάρτης (12/11) στην κλειστή δομή μεταναστών στο Κλειδί του Δήμου Σιντικής στις Σέρρες όπου ομάδα μεταναστών εξεγέρθηκε προσπαθώντας να σπάσει τα συρματοπλέγματα, πετούσε πέτρες και έβαλε φωτιά σε ρουχισμό.

Με την ψύχραιμη αντίδραση των αστυνομικών η κατάσταση γρήγορα καταλάγιασε όμως δύο αστυνομικοί τραυματίστηκαν ενώ 30 μετανάστες συνελήφθησαν για το επεισόδιο της εξέγερσης.

Ο έμπειρος συνοριοφύλακας όπως ανέφερε στο thestival.gr, η δομή «δυστυχώς πάσχει σημαντικά σε θέματα ασφάλειας» ενώ επεσήμανε ότι «εάν ήθελαν να κάνουν μεγαλύτερα επεισόδια οι μετανάστες θα μπορούσαν να τα κάνουν».

«Οι πέτρες έπεφταν βροχή από τους μετανάστες προς τα κτήρια που διαμένουν οι αστυνομικοί. Αν ήθελαν να κάνουν περισσότερα επεισόδια ή σπάσουν με τις πέτρες τα περιπολικά που ήταν στη δομή θα μπορούσαν να το είχαν κάνει άνετα», είπε χαρακτηριστικά.

Η δομή που φιλοξενεί αυτή την στιγμή περί τα 750 άτομα έχει δυναμικότητα περί τα 900 άτομα ωστόσο παρουσιάζει σοβαρότατες ελλείψεις σε θέματα υποδομών αλλά και σοβαρές ελλείψεις σε θέματα ασφάλειας, με την Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Σερρών να έχει κρούσει, πολλές φορές, τον κώδωνα του κινδύνου επί του συγκεκριμένου θέματος.

«Δυστυχώς, για δεύτερη φορά επιβεβαιωθήκαμε» αναφέρει η Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Σερρών προσθέτοντας μεταξύ άλλων ότι «ήδη από τις 26 Ιουλίου 2025 (υπ’ αριθμ. πρωτ. 62/2025), καθώς και στις 19 Αυγούστου 2025 (υπ’ αριθμ. πρωτ. 68/2025) ανακοινώσεις μας, είχαμε καταγγείλει ότι δεν πληρούνται οι στοιχειώδεις προϋποθέσεις ασφαλούς και αποτελεσματικής λειτουργίας της δομής, η οποία μετατράπηκε εσπευσμένα από Ελεγχόμενη Δομή Προσωρινής Φιλοξενίας Αιτούντων Άσυλο σε Κλειστή Ελεγχόμενη Δομή Κράτησης Μεταναστών και, εσχάτως, σε Δομή Διοικητικής Κράτησης Μεταναστών. Η χθεσινή (12-11-2025) στάση και απόπειρα απόδρασης παράτυπων μεταναστών – διοικητικών κρατουμένων επιβεβαιώνει, με τον πλέον τραγικό τρόπο, τα επανειλημμένα αιτήματά μας και τις προειδοποιήσεις που έχουμε διατυπώσει από τις πρώτες ημέρες λειτουργίας της δομής ως κλειστής. Τα ζητήματα αυτά έχουν γνωστοποιηθεί τόσο εγγράφως όσο και προφορικώς στη φυσική και πολιτική μας ηγεσία, καθώς και στην ηγεσία του Υπουργείου Μετανάστευσης».

«Θα ξαναγίνει επεισόδιο»

Μιλώντας για το θέμα στο thestival.gr ο πρόεδρος της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Σερρών, κ. Γιάννης Κούνιος εκτίμησε ότι αν δεν ενισχυθούν οι υποδομές και τα μέτρα ασφαλείας θα σημειωθούν και πάλι επεισόδια.

«Εάν δεν παρθούν μέτρα είναι μαθηματικά βέβαιο ότι θα ξαναγίνει παρόμοιο συμβάν» τόνισε ο κ. Κούνιος προσθέτοντας ότι το κλίμα πυροδοτείται και από τις ανακοινώσεις των απορρίψεων των αιτήσεων ασύλου.

«Από τα 750 αιτήματα (σ.σ. χορήγησης ασύλου) οι μετανάστες έχουν ενημερωθεί ότι 250 αιτήματα απορρίφθηκαν. Βέβαια τους δίνετε η δυνατότητα να επανέλθουν με νέο αίτημα που θα είναι όμως και το τελικό», τόνισε προσθέτοντας ότι «οι μετανάστες από τις πρώτες στιγμές που έλαβαν τα μηνύματα της απόρριψης των αιτήσεων τους υπήρχε αναβρασμός και κινητικότητα».

Ο πρόεδρος της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Σερρών, κ. Γιάννης Κούνιος

«Το περιστατικό που έγινε χτες δεν ήταν το μοναδικό. Κι άλλες φορές είχαμε επίσης με ένταση απλά οι συνάδελφοι είχαν καταφέρει να τα ελέγξουν χωρίς να πάρει διαστάσεις», αποκάλυψε ο κ. Κούνιος προσθέτοντας ότι στο χτεσινό συμβάν «τραυματίστηκαν ευτυχώς ελαφρά δύο συνάδελφοι» τονίζοντας όμως ότι «χτες θα μπορούσε να είχαν τραυματιστεί πολλοί συνάδελφοι μας».

Στην εν λόγω κλειστή δομή υπηρετούν όπως ανέφερε συνολικά 150 αστυνομικοί εξηγώντας ότι «αυτό σημαίνει ότι εργάζονται σε πέντε βάρδιες -πρωί, απόγευμα, νύχτα, αδιάθετο ρεπό- οπότε ανά βάρδια εργάζονται 30 άτομα».

«Ο αριθμός των 30 ατόμων ανά βάρδια είναι πολύ μικρός για να χειριστούν 800 μετανάστες εκ των οποίων οι 750 είναι οι κρατούμενοι και υπάρχουν και 50 με το καθεστώς της ελεύθερης μετακίνησης που μένουν επίσης στη δομή, σε μια γωνιά. Και η ύπαρξη αυτών των 50 που έχουν καθεστώς ελεύθερης διακίνησης είναι ένας περαιτέρω παράγοντας κινδύνου γιατί οι 750 τους βλέπουν και τους συγκρίνουν με τη δική τους διαβίωση. Είναι δίπλα δίπλα απλά τους χωρίζει ένα συρματόπλεγμα», ανέφερε ο κ. Κούνιος επισημαίνοντας ότι οι 50 μετανάστες που έχουν καθεστώς ελεύθερης διακίνησης συμβαίνει επειδή ήταν στη δομή πριν την εφαρμογή των νέων μέτρων της κυβέρνησης, δηλαδή πριν εφαρμοστεί η τρίμηνη διακοπή ασύλου.

Τέλος να σημειωθεί ότι οι 30 μετανάστες που συνελήφθησαν χτες για τα επεισόδια της εξέγερσης οδηγήθηκαν σήμερα στον Εισαγγελέα Σερρών και αναμένεται να δικαστούν.