MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ

Σοκ στη Θεσσαλονίκη: Άνδρας χτύπησε τη σύζυγό του μπροστά σε ανήλικα παιδιά

Φωτογραφία: Intime
|
THESTIVAL TEAM

Σοβαρό περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας καταγράφηκε τις πρωινές ώρες σήμερα (28/2) στο κέντρο της Θεσσαλονίκης.

Σύμφωνα με πληροφορίες, στις 8 το πρωί περίοικοι σε γειτονιά του κέντρου της Θεσσαλονίκης άκουσαν έντονες φωνές και ειδοποίησαν την αστυνομία. Όπως διαπιστώθηκε ένας άνδρας φέρεται να επιτέθηκε και να τραυμάτισε τη σύζυγό του μέσα στο σπίτι τους παρουσία ανήλικων παιδιών.

Η γυναίκα μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο με μώλωπες ενώ ο άνδρας συνελήφθη από τις Αρχές.

Ενδοοικογενειακή βία Θεσσαλονίκη

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ 23 ώρες πριν

Θεσσαλονίκη: Στις 12 Ιουνίου τα εγκαίνια του Πάρκου Παύλου Μελά

ΔΙΕΘΝΗ 2 ώρες πριν

Ισραήλ: Η επίθεση εναντίον του Ιράν διεξάγεται σε συνεργασία με τις ΗΠΑ

ΧΡΗΣΤΙΚΑ 18 ώρες πριν

Εργασίες συντήρησης αύριο στην Περιφερειακή Οδό Θεσσαλονίκης

ΠΑΙΔΕΙΑ 19 ώρες πριν

Θεσσαλονίκη: Υφαντά από νήματα έφτιαξαν στον αργαλειό παιδιά δημοτικού στο Ωραιόκαστρο

ΚΟΙΝΩΝΙΑ 15 ώρες πριν

Ζάκυνθος: Η εξήγηση της παιδιάτρου για το περιστατικό με το βρέφος – “Παρότι κλινήρης με πυρετό έδωσα συμβουλές”

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 16 ώρες πριν

Ούτε ιερό ούτε όσιο: Γκρέμισαν την Αγία Τράπεζα για να βρουν… θησαυρό σε εκκλησία – Δείτε εικόνες