Σοκ στη Θεσσαλονίκη: Άνδρας χτύπησε τη σύζυγό του μπροστά σε ανήλικα παιδιά

Σοβαρό περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας καταγράφηκε τις πρωινές ώρες σήμερα (28/2) στο κέντρο της Θεσσαλονίκης.

Σύμφωνα με πληροφορίες, στις 8 το πρωί περίοικοι σε γειτονιά του κέντρου της Θεσσαλονίκης άκουσαν έντονες φωνές και ειδοποίησαν την αστυνομία. Όπως διαπιστώθηκε ένας άνδρας φέρεται να επιτέθηκε και να τραυμάτισε τη σύζυγό του μέσα στο σπίτι τους παρουσία ανήλικων παιδιών.

Η γυναίκα μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο με μώλωπες ενώ ο άνδρας συνελήφθη από τις Αρχές.