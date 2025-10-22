MENOY

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ

Πύργος: Μετέφερε νεκρό πρόβατο στο πορτμπαγκάζ – Τον συνέλαβε η αστυνομία

THESTIVAL TEAM

Ένα ασυνήθιστο περιστατικό σημειώθηκε το βράδυ της Τρίτης (21/10) στον Πύργο, όταν αστυνομικοί του Αστυνομικού Τμήματος Πύργου συνέλαβαν έναν αλλοδαπό άνδρα που μετέφερε στο πορτμπαγκάζ του αυτοκινήτου του ένα νεκρό πρόβατο.

Σύμφωνα με το patrisnews.com, όπως διαπιστώθηκε κατά τη διάρκεια του ελέγχου που πραγματοποίησαν οι αστυνομικοί ο άνδρας είχε τοποθετήσει το ζώο στον χώρο αποσκευών του οχήματος και σκόπευε να το μεταφέρει σε αποξηραμένη λίμνη στην περιοχή.

Οι αστυνομικοί προχώρησαν άμεσα στη σύλληψή του, ενώ σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για παραβάσεις της νομοθεσίας περί προστασίας ζώων.

O συλληφθείς θα οδηγηθεί στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Ηλείας.

Thestival

