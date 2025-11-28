MENOY

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ

Πτολεμαΐδα: Τσάκωσαν 36χρονη που “άνοιξε” το όχημα 52χρονης

THESTIVAL TEAM

Άμεσα συνελήφθη χθες τις πρώτες πρωινές ώρες στην Πτολεμαΐδα, από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Εορδαίας, 36χρονη, για κλοπή αντικειμένων από Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητο, η οποία διαπράχθηκε κατά το χρονικό διάστημα από 26-11-2025 βραδινές ώρες έως 27-11-2025 τις πρώτες πρωινές ώρες, στην πόλη της Πτολεμαΐδας.

Ειδικότερα, η προαναφερόμενη αφού έθραυσε το τζάμι παραθύρου Ι.Χ.Ε. αυτοκινήτου, ιδιοκτησίας 52χρονης , στην πόλη της Πτολεμαΐδας, αφαίρεσε από το εσωτερικό του οχήματος διάφορα αντικείμενα, χρηματικής αξίας περίπου 400 ευρώ.

Μετά από αναζητήσεις των προαναφερόμενων αστυνομικών, εντοπίσθηκε η 36χρονη στην πόλη της Πτολεμαΐδας, όπου και συνελήφθη. Επιπλέον, τα αφαιρεθέντα αντικείμενα βρέθηκαν στην κατοχή της 36χρονης και αφού κατασχέθηκαν, αποδόθηκαν στην νόμιμη κάτοχό τους.

Προανάκριση για την υπόθεση ενήργησε το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Εορδαίας, ενώ η συλληφθείσα με τη δικογραφία που σχηματίσθηκε σε βάρος της οδηγήθηκε στον κ. Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Κοζάνης.

Ελληνική Αστυνομία Πτολεμαΐδα

