Προσήχθη φίλος του 19χρονου τραυματία μετά τον θανάσιμο τραυματισμό 17χρονου από μαχαίρι στο Λουτράκι
Ραγδαίες είναι οι εξελίξεις στην υπόθεση του θανάσιμου τραυματισμού ενός 17χρονου και του τραυματισμού ενός 19χρονου στην περιοχή του Λουτρακίου. Οι Αρχές έχουν προχωρήσει σε μία προσαγωγή.
Υπενθυμίζεται ότι ο ανήλικος εντοπίστηκε με τραύματα από αιχμηρό αντικείμενο στην περιοχή του Λουτρακίου και μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο Γενικό Νοσοκομείο Κορίνθου, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του.
Παράλληλα, όπως αναφέρουν συμμαθητές του θύματος και ο αδελφός του 17χρονου είναι στο νοσοκομείο επίσης με τραύματα. Ακόμη, τα παιδιά είπαν ότι ο 17χρονος με τον 19χρονο γνωρίζονταν μεταξύ τους, έχουν υπάρξει και συμμαθητές, ωστόσο δεν ήταν και τόσο καλοί φίλοι, σύμφωνα με την ΕΡΤ.
Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι οι συμμαθητές του θύματος υποστήριξαν ακόμη ότι στο περιστατικό φέρεται να ήταν ένα ακόμη άτομο, ένας μάρτυρας κλειδί, ο οποίος αναμένεται να καταθέσει στις Αρχές.
