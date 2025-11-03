Χαλκιδική: Άσπλαχνος δράστης πέταξε σκυλάκι μέσα σε κάδο απορριμμάτων – Τον αναζητά η Αστυνομία

Την απανθρωπιά και την κακοποίηση, βίωσε ένα σκυλάκι 8 χρονών στον Πολύγυρο Χαλκιδικής.

Η μικρόσωμη και πανέμορφη Άρια το βραδάκι του περασμένου Σαββάτου περίμενε καρτερικά, δεμένη σε ειδικό σημείο, έξω από σούπερ μάρκετ τον ιδιοκτήτη της που είχε μπει στο κατάστημα για να κάνει κάποια ψώνια, όταν άγνωστος– μέχρι στιγμής- δράστης την άρπαξε και την πέταξε μέσα σε ένα κάδο σκουπιδιών.

Ο 32χρονος ιδιοκτήτης της Άριας που πάντα την έχει μαζί του όταν βγήκε από το σούπερ μάρκετ και δεν την είδε στο σημείο που την είχε αφήσει, τρελάθηκε από την αγωνία του κι άρχισε αμέσως να την αναζητά φωνάζοντας δυνατά το όνομα της. «Την έχω οκτώ χρόνια και είμαστε συνέχεια μαζί, δεν την αποχωρίζομαι ποτέ» είπε στο thestival.gr

Η Άρια κακοποιήθηκε από άγνωστο που την πέταξε σε κάδο σκουπιδιών

Για 1,5 ώρα ο 32χρονος είχε χάσει τη γη κάτω από τα πόδια του αναζητώντας την αγαπημένη του Άρια που τελικά βρέθηκε τραυματισμένη και σε κατάσταση σοκ μέσα στον κάδο των απορριμμάτων.

«Ο κάδος ήταν σε απόσταση περίπου πέντε μέτρων από το σούπερ μάρκετ και επειδή είχε πολύ κόσμο στο σημείο δεν άκουσα το γάβγισμα της. Όταν την βρήκα τελικά ένιωσα ανακούφιση» είπε στο thestival.gr o 32χρονος που έσπευσε αμέσως να πάει την σκυλίτσα σε κτηνίατρο ο οποίος διαπίστωσε ότι χτύπησε το πόδι της προφανώς από την βίαιη ρίψη της μέσα στον κάδο σκουπιδιών.

Ο ιδιοκτήτης της Άριας με την συνδρομή του Φιλοζωικού Πολιτιστικού και Περιβαλλοντικού Σωματείου Πολύγυρου κατήγγειλε το απάνθρωπο περιστατικό στο Αστυνομικό Τμήμα της περιοχής, αστυνομικοί του οποίου εξετάζουν υλικό από κάμερες ασφαλείας προκειμένου να εντοπιστεί ο δράστης και να του αποδοθούν οι νόμιμες ευθύνες.

Το 8χρονο σκυλάκι είναι γνωστό σε όλους τους κατοίκους του Πολυγύρου καθώς ο ιδιοκτήτης του το έχει συνεχώς στο πλευρό του και η είδηση της κακοποίησης του προκάλεσε θλίψη στην τοπική κοινωνία που αναρωτιέται ποιος άνθρωπος μπορεί να κάνει τόσο κακό σε ένα σκυλάκι.

Μάλιστα το Φιλοζωικό Πολιτιστικό και Περιβαλλοντικό Σωματείο Πολύγυρου με ανάρτηση του για το σοκαριστικό συμβάν, μεταξύ άλλων, αναφέρει ότι «ως σωματείο, καταδικάζουμε απερίφραστα κάθε μορφή κακοποίησης ή κακομεταχείρισης ζώου και καλούμε όποιον γνωρίζει κάτι σχετικό να επικοινωνήσει άμεσα με τις αρχές. Ζητάμε δικαιοσύνη για αυτό το πλάσμα. Καμία πράξη βίας, καμία πράξη μίσους, δεν έχει θέση σε μια πολιτισμένη κοινωνία και δεν πρέπει να μένει ατιμώρητη».