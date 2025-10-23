MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ

Πνευμονική εμβολή η αιτία θανάτου της 16χρονης που κατέρρευσε έξω από κλαμπ στο Γκάζι

Φωτογραφία: Intime
|
THESTIVAL TEAM

Από πνευμονική εμβολή προήλθε ο θάνατος της 16χρονης που έχασε τη ζωή της έξω από κλαμπ στο Γκάζι, την Κυριακή σύμφωνα με τα πρώτα ευρήματα της ιατροδικαστικής εξέτασης.

Η αιτία θανάτου διαπιστώθηκε μετά την ολοκλήρωση της αυτοψίας στη σορό της ανήλικης, ενώ οι αρχές αναμένουν τα αποτελέσματα των τοξικολογικών εξετάσεων, τα οποία αναμένεται να ρίξουν περισσότερο φως στις συνθήκες του τραγικού περιστατικού.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η 16χρονη φέρεται να είχε καταναλώσει αλκοόλ πριν καταρρεύσει, ωστόσο η πλήρης εικόνα θα προκύψει μόλις ολοκληρωθούν οι εργαστηριακές αναλύσεις.

Γκάζι

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 4 ώρες πριν

Να διαβιβαστεί η κατάθεση Π. Τυχεροπούλου στον εισαγγελέα, ζήτησε η Ζωή Κωνσταντοπούλου

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 10 ώρες πριν

Μαρινάκης: Δεν υπάρχει ζήτημα ανασχηματισμού

ΔΙΕΘΝΗ 6 ώρες πριν

Η Μόσχα παρέδωσε 1.000 σορούς Ουκρανών στρατιωτών στο Κίεβο – Περίπου 135.000 Ρώσοι έχουν σκοτωθεί από την έναρξη του πολέμου

ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ 8 ώρες πριν

Ρεκόρ συλλογής ογκωδών για τον Δ. Θεσσαλονίκης – Μαζεύτηκαν πάνω από 10.000 τόνοι από την αρχή του 2025

ΔΙΚΑΣΤΙΚΑ 14 ώρες πριν

Βόλος: 63χρονος καταδικάστηκε για βιασμό και ασέλγεια σε βάρος δύο 12χρονων αγοριών

ΑΘΛΗΤΙΚΑ 3 ώρες πριν

ΠΑΟΚ: Η ενδεκάδα του Λουτσέσκου για τον αγώνα με τη Λιλ