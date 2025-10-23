Πνευμονική εμβολή η αιτία θανάτου της 16χρονης που κατέρρευσε έξω από κλαμπ στο Γκάζι

Από πνευμονική εμβολή προήλθε ο θάνατος της 16χρονης που έχασε τη ζωή της έξω από κλαμπ στο Γκάζι, την Κυριακή σύμφωνα με τα πρώτα ευρήματα της ιατροδικαστικής εξέτασης.

Η αιτία θανάτου διαπιστώθηκε μετά την ολοκλήρωση της αυτοψίας στη σορό της ανήλικης, ενώ οι αρχές αναμένουν τα αποτελέσματα των τοξικολογικών εξετάσεων, τα οποία αναμένεται να ρίξουν περισσότερο φως στις συνθήκες του τραγικού περιστατικού.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η 16χρονη φέρεται να είχε καταναλώσει αλκοόλ πριν καταρρεύσει, ωστόσο η πλήρης εικόνα θα προκύψει μόλις ολοκληρωθούν οι εργαστηριακές αναλύσεις.