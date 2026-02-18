MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ

Όχημα με 18χρονο οδηγό αναποδογύρισε μετά από τροχαίο στο κέντρο της Λάρισας

Φωτογραφία: Αρχείο Intime
|
THESTIVAL TEAM

Τυχερός στην ατυχία του στάθηκε ένας 18χρονος οδηγός στη Λάρισα, όταν το λευκό επιβατικό όχημά του αναποδογύρισε μετά από σύγκρουση με άλλο όχημα στη συμβολή των οδών Ηρώων Πολυτεχνείου και Καραγάτση, περίπου μία ώρα πριν τα μεσάνυχτα της Τρίτης.

Σύμφωνα με πληροφορίες του onlarissa.gr, ο νεαρός χρειάστηκε την επέμβαση της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Λάρισας για να απεγκλωβιστεί από το όχημα. Αμέσως μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Γενικό Νοσοκομείο Λάρισας, όπου υποβλήθηκε σε όλες τις απαραίτητες εξετάσεις.

Οι γιατροί διαπίστωσαν πως ο 18χρονος δεν είχε σοβαρούς τραυματισμούς, του δόθηκαν οι σχετικές οδηγίες και έλαβε εξιτήριο από το νοσοκομείο.

Δείτε φωτογραφίες 

Όχημα με 18χρονο οδηγό αναποδογύρισε μετά από τροχαίο στο κέντρο της Λάρισας
Όχημα με 18χρονο οδηγό αναποδογύρισε μετά από τροχαίο στο κέντρο της Λάρισας

Λάρισα Τροχαίο

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

ΚΟΙΝΩΝΙΑ 3 ώρες πριν

“Από καθαρή τύχη δεν ήταν οι συγκεντρωμένοι στη θέση των θυμάτων” – Ξεσπάει ο γιος εργάτριας που σκοτώθηκε στη Βιολάντα

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 6 ώρες πριν

Συνελήφθη 19χρονος στο “Ελευθέριος Βενιζέλος” με 16 κιλά ακατέργαστης κάνναβης

ΔΙΕΘΝΗ 20 ώρες πριν

Μόνιμη Αντιπρόσωπος της Ελλάδας στον ΟΗΕ: “Ο ΟΗΕ βρίσκεται σε φάση μετάβασης – H ευθύνη ανήκει στα 193 κράτη-μέλη”

ΚΟΙΝΩΝΙΑ 10 ώρες πριν

Θλίψη για τον θάνατο του 52χρονου μοντέρ του Mega: “Τον αφήσανε νέο άνθρωπο να “φύγει” άδικα”, λέει η αδερφή του

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 20 ώρες πριν

Στέφανος Κασσελάκης: Με ποσοστό 71,8% εγκρίθηκε το νέο όνομα του κόμματος “Δημοκράτες – Προοδευτικό Κέντρο”

ΔΙΚΑΣΤΙΚΑ 8 ώρες πριν

Θεσσαλονίκη: Στα Δικαστήρια οι 38 συλληφθέντες από την αστυνομική επιχείρηση στο ΑΠΘ – Δείτε βίντεο