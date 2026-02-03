MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ

Νεκρός άνδρας στη Βούλα – Έφερε τραύμα στον λαιμό από μαχαίρι

Φωτογραφία: Intime
|
THESTIVAL TEAM

Νεκρός εντοπίστηκε το πρωί της Τρίτης άνδρας στην περιοχή της Βούλας, κινητοποιώντας τις αστυνομικές αρχές.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, πρόκειται για άνδρα ηλικίας 55 ετών, ο οποίος φέρει τραύμα από αιχμηρό αντικείμενο. Οι συνθήκες υπό τις οποίες βρέθηκε εξετάζονται, με τις αρχικές ενδείξεις να συγκλίνουν στο ενδεχόμενο αυτοχειρίας.

Στο σημείο έχουν σπεύσει αστυνομικές δυνάμεις, οι οποίες έχουν αποκλείσει τον χώρο και διενεργούν έρευνα για τη διαλεύκανση της υπόθεσης.

Βούλα Νεκρός

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 21 ώρες πριν

Τροπολογία Πλεύρη για δύο προσωρινές δομές μεταναστών στην Κρήτη – “Στόχος ένας μόνιμος χώρος, αν συνεχιστούν οι ροές”

ΔΙΕΘΝΗ 16 ώρες πριν

Μυστήριο με την εξαφάνιση μητέρας τηλεπαρουσιάστριας στην Αριζόνα – Εγκληματική ενέργεια “βλέπουν” οι αρχές

ΥΓΕΙΑ 8 ώρες πριν

CoDIET-ΑΠΘ: Ενημερωτική εκδήλωση για μικρές αλλαγές στη διατροφή και την καθημερινότητα σήμερα στο ΚΕΔΕΑ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 2 ώρες πριν

Πιερρακάκης: Στρατηγικής σημασίας για τη θέση της χώρας η συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων

ΑΘΛΗΤΙΚΑ 18 ώρες πριν

Άρης: Ακυρώθηκε η πτήση του Γκαρέ – Πότε έρχεται στη Θεσσαλονίκη

ΑΘΛΗΤΙΚΑ 19 ώρες πριν

ΚΑΕ Άρης: Είμαστε σίγουροι ότι χάρηκε εκεί ψηλά ο Άλκης