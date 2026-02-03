Νεκρός άνδρας στη Βούλα – Έφερε τραύμα στον λαιμό από μαχαίρι

Νεκρός εντοπίστηκε το πρωί της Τρίτης άνδρας στην περιοχή της Βούλας, κινητοποιώντας τις αστυνομικές αρχές.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, πρόκειται για άνδρα ηλικίας 55 ετών, ο οποίος φέρει τραύμα από αιχμηρό αντικείμενο. Οι συνθήκες υπό τις οποίες βρέθηκε εξετάζονται, με τις αρχικές ενδείξεις να συγκλίνουν στο ενδεχόμενο αυτοχειρίας.

Στο σημείο έχουν σπεύσει αστυνομικές δυνάμεις, οι οποίες έχουν αποκλείσει τον χώρο και διενεργούν έρευνα για τη διαλεύκανση της υπόθεσης.